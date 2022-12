Siena, l'assessore Michele Capitani: "Completare il piano operativo. Poi le inaugurazioni di Malizia e del centro smistamento Amazon"

Carlo Pellegrino 06 dicembre 2022 a

Michele Capitani ha le idee chiare. Il nuovo assessore a urbanistica, edilizia privata, sito Unesco, digitalizzazione e semplificazione edilizia del Comune di Siena ha sei mesi di tempo per lasciare la sua impronta. Intanto entra in punta di piedi, ma con entusiasmo, nei complessi meccanismi di Palazzo Pubblico: “Nella prima giunta ho portato gli impegni ai quali il mio assessorato deve assolvere”.

Assessore, per lei la politica è materia nota.

“E’ vero, ma un conto è farla come consigliere comunale, un conto esercitare l’azione amministrativa da assessore. Tante cose sono cambiate in 15 anni e qualche difficoltà è normale incontrarla. Ma mi devo abituare in fretta, mancano sei mesi alla fine del mandato ed è necessario entrare subito nella materia”.

Sei mesi: più felice di diventare una figura importante per la sua città o più titubante di avere così poco tempo?

“A chiunque mi abbia chiesto perché accettare un ruolo così delicato per pochi mesi ho risposto allo stesso modo. Per me questo è il completamento di un percorso iniziato nel 2006 come consigliere sui banchi dell’opposizione. Era un’altra Siena. Ripensare oggi a quel ragazzo per me è motivo di orgoglio, un orgoglio da mettere a disposizione della città: era un’occasione troppo importante per fare qualcosa di buono. Ci proverò con entusiasmo e tanto lavoro”.

Cosa dovrà produrre questo lavoro?

“Innanzitutto dobbiamo completare, in breve, l’azione urbanistica del piano operativo attraverso varianti che lo migliorino, sempre nell’ottica di salvaguardare le esigenze della città. Poi ultimare il piano strutturale e iniziare un percorso partecipativo. La comunicazione per me è fondamentale, ho già iniziato i primi incontri con i cittadini”.

Quando un assessore inizia a lavorare, di solito, ha tempo per entrare nel suo ruolo. Lei questo tempo non lo ha.

“E’ vero. E ho anche un predecessore, Francesco Michelotti, che per ovvie ragioni è assorbito dal suo nuovo incarico. In questa fase è impegnato con in Parlamento sul bilancio del Paese e fa fatica a dedicarsi ad altro. Allo stesso tempo è mio compito portare avanti e completare l’importante lavoro che lui ha fatto per Siena. Ho la fortuna di avere a disposizione uno staff personale e un ufficio urbanistica davvero all’altezza, a partire dal responsabile Paolo Giuliani che è un po’ la figura di riferimento. A tutti ho rinnovato la fiducia in un incontro a Palazzo Patrizi. Cambia la direzione comune, ma non cambia l’impegno comune a migliorare Siena”.

Quali sono le priorità nel suo mandato?

“Sicuramente completare ciò che è stato iniziato da Michelotti sul piano urbanistico, a partire da alcune varianti che devono essere approvate. Poi ci saranno inaugurazioni importanti, come il complesso di Malizia dopo il recupero e il centro smistamento di Amazon, mentre non ci sarà Esselunga. L’urbanistica, però, è ovviamente un settore che guarda anche agli anni futuri, quindi dovremo mettere le basi per il piano strutturale: sarà fondamentale averlo messo in sicurezza per lasciarlo in dote a chi verrà dopo, sempre nell’interesse della città. Poi ci sono le altre deleghe su cui dovrò impegnarmi, per esempio quella al sito Unesco prevede eventi da organizzare. Farò tutto questo cercando di ascoltare i contributi di tutti”.

Lascerà il suo incarico di responsabile sezione mobiliare nell’Istituto vendite giudiziarie di Siena e Arezzo?

“L’attività proseguirà. Sebbene mi avvalga di collaboratori importanti il ruolo che ricopro nel mio ufficio non è al momento sostituibile. Avrò quindi un impegno su due fronti: insieme all’incarico al Santa Maria della Scala ho lasciato anche quello nella contrada dell’Aquila, che mi vedeva impegnato come presidente della commissione finanziaria e nel prorettorato. Ringrazio la mia contrada che sta già lavorando per individuare una nuova figura”.

A proposito di nuove figure. Che succederà nel centrodestra?

“Succederà che dovremo trovare un candidato, anche se a questo penseranno i vertici del partito”.

De Mossi?

“Aspettiamo la sua decisione che mi auguro, ma questa è un’opinione personale, arrivi presto. Come mi auguro che sarà una campagna elettorale rispettosa e civile, abbassando i toni. So che il modo di fare politica è cambiato da quando io andavo in giro con i volantini, dietro una tastiera è molto più facile essere aggressivi. Ma auspico che si possa andare verso un confronto equilibrato”.

La politica è una passione di famiglia. Vederla assessore è in qualche modo proseguire un percorso iniziato da sua madre, Alessandra Bagnoli, scomparsa durante questa legislatura.

“Se mia mamma fosse ancora nel suo ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia non avrei fatto l’assessore, per ovvie ragioni di opportunità, soprattutto morali. Sono certo che sarebbe felice di vedermi assessore e anche per lei e nel suo ricordo darò tutto me stesso”.

