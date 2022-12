Siena, 197 milioni per i lavori sulla strada statale Cassia. Progressi per lo svincolo Monsindoli-Monteroni

Annalisa Coppolaro 05 dicembre 2022 a

Ben 197 milioni per la Cassia e finalmente si va avanti per lo svincolo Monsindoli-Monteroni. Questo il risultato del vertice tra Anas, Provincia di Siena e sindaci di San Quirico, Montalcino, Buonconvento, Monteroni d'Arbia e Radicofani, e di un tecnico di Abbadia San Salvatore.

Una riunione sullo stato delle vie di comunicazione a sud di Siena e che inoltre ha riguardato i fondi destinati “alla progettazione esecutiva delle opere di completamento della strada statale Cassia, nel tratto Siena-viadotto Monsindoli-svincolo di Monteroni d'Arbia nord 1 lotto, il cui importo ammonta a 144 milioni di euro e la cui ultimazione è prevista nel primo semestre del prossimo anno, annuncia la Provincia. “L'incontro si è concluso fissando un nuovo aggiornamento per il prossimo mese di marzo al fine di monitorare lo svolgimento dei lavori”, si legge in una nota. “In continuità con quanto già avviato insieme ad Anas – commenta il presidente della Provincia, David Bussagli - proseguiamo con il modello di ricognizione e partecipazione che ci consente di avere sempre aggiornato il quadro degli interventi programmati e da programmare. Un confronto che si tiene due-tre volte all’anno e che vede dei focus specifici con il coinvolgimento dei sindaci interessati. In questo incontro operativo abbiamo potuto valutare lo stato progettuale, e la previsione di cantierabilità, dello svincolo Monteroni - Monsindoli lungo la SS 2 Cassia. Un’opera attesa e che, nel 2018, grazie alla sigla dell’accordo tra Provincia, Regione ed Anas la Cassia, da incompiuta e dormiente, è tornata ad essere valutata come direttrice strategica d’interesse nazionale. Questo ha consentito ad Anas di compiere un’importante opera di programmazione e di ammodernamento su tutta la direttrice con ingenti investimenti compiuti ed altri in programmazione”.

Dei 197 milioni, 70 milioni di euro di interventi sono stati già ultimati e circa 127 milioni di euro di interventi in corso ed in progettazione. “Per il nostro Comune l'attenzione sulla strada statale Cassia è essenziale essendo un'arteria di collegamento strategica per Valdarbia e Valdorcia e quindi tutto il sud - commenta Riccardo Conti, sindaco di Buonconvento -. Anas nel programma degli interventi ha recepito le richieste di noi sindaci e di chi ha sollecitato la necessità di investire sul sud della provincia e sulla Cassia. Penso che il piano degli interventi che ci hanno illustrato tenga conto di diverse opere fondamentali tra cui la messa in sicurezza della Cassia con il rifacimento della pavimentazione con nuove asfaltature, quindi ripristino del fondo stradale e anche il ponte sul Fiume Ombrone, altra opera strategica per il nostro territorio. Aggiungerei che la viabilità sia turistica che commerciale, oltre alla pendolarità di chi studia e lavora, potrebbe migliorare con questi stanziamenti, quindi auspichiamo che si apra un nuovo capitolo che nei prossimi anni verrà progettato. Direi che dall'incontro del 2 dicembre scorso emerge un segnale positivo per le risorse che il Governo ha messo a disposizione ad Anas. Di certo però - aggiunge Conti - non bisogna abbassare la guardia, e deve ripartire il cantiere sul tratto Monteroni-Monsindoli, da anni fermo, un' arteria essenziale per la nostra provincia, importante come la Siena-Bettolle e la Siena-Grosseto, per dare più competitività al territorio. Il quale è certo affascinante ma deve essere connesso per favorire le attività economiche. Sviluppo e sicurezza sono legate alla crescita: la capacità dei governi di finanziare opere come queste è fondamentale, perché - conclude Corsi - le frazioni e piccoli paesi che orbitano intorno al capoluogo non restino isolate o tagliate fuori a causa delle carenze nelle arterie di collegamento”.

