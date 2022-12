Siena, presunto stupro: martedì 6 dicembre sentenza per Manolo Portanova e Alessio Langella

Claudio Coli 05 dicembre 2022 a

Si chiuderà martedì 6 dicembre, al Tribunale di Siena, il primo grado del procedimento scaturito dal presunto stupro di gruppo a danno di una studentessa 22enne dell'Università di Siena per il quale sono accusati tre giovani, il calciatore del Genoa Manolo Portanova, lo zio Alessia Langella e l'amico Alessandro Cappiello, un presunto fatto che sarebbe avvenuto a Siena nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Al piano terra del palazzo di giustizia di viale Franci il gup Ilaria Cornetti, dopo la camera di consiglio, renderà note le sue decisioni in seguito alla lunga giornata di discussione dello scorso 22 novembre, nel corso della quale il pm Nicola Marini ha chiesto sei anni di condanna per Portanova e Langella con rito abbreviato e il rinvio a giudizio di Cappiello.

Una decisione delicata e complessa, al pari della materia in esame che durante i vari passaggi in aula è stata sviscerata in ogni dettaglio e piano di valutazione, soprattutto per quanto concerne i risvolti psicologici e la linea di confine tra assenso e dissenso su cui si "gioca" la partita. La decisione del giudice peserà indubbiamente anche sulla carriera futura del calciatore ex Juventus, che in aula aveva preso la parola professando la sua innocenza e dicendo al gup di voler mettere nelle sue mani la sua vita. “Siamo innocenti, speriamo venga recepito nella sentenza” è quanto ha auspicato l'avvocato dell'atleta Gabriele Bordoni, che spera al pari del collega Alessandro Betti, con la collega Paola Rubini per la difesa di Langella, in una sentenza che possa assolvere i coinvolti e riqualificare anche l'accusa di lesioni, mettendo fine a una vicenda certamente dolorosa per tutti.

“Gli input forniti al giudice – ha detto Betti - sono vari e su larga scala. Ci sono grandi buchi nel racconto della persona offesa, il giudice ne ha preso atto e ne deve tener conto. Abbiamo messo in evidenza come si possa riqualificare l'accusa di lesioni dolose in colpose, emergono infatti a nostro avviso elementi che possono far riqualificare il fatto facendo cambiare la determina del giudice. Se l'elemento in ambito sessuale che assume rilievo è il consenso-dissenso, lo assume anche l'elemento psicologico nelle lesioni”. La difesa di Cappiello (in capo a Antonio Voce e Filomena D'Amora) che non ha chiesto riti alternativi, confida nel non luogo a procedere, sicura comunque di poter argomentare le proprie tesi difensive nell'eventuale processo dibattimentale. Chi invece spera, forte dei vari elementi scaturiti, in un esito favorevole, e sicura di aver dimostrato come la ragazza sia stata vittima di una violenza carnale senza il suo consenso, è la difesa della giovane, affidata agli avvocati Jacopo Meini e per l'associazione parte civile Donna Chiama Donna Claudia Bini, che hanno avanzato una richiesta di risarcimento pari a 200mila euro.

