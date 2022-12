Siena, al Teatro dei Rinnovati “Gianni Schicchi” chiude la rassegna Regeneration Opera

04 dicembre 2022 a

Ultimo appuntamento con la rassegna lirico sinfonica proposta da Amat “Regeneration Opera”. Sul palco del Teatro dei Rinnovati di Siena martedì 6 dicembre alle ore 21 lo spettacolo “Gianni Schicchi”, per la regia di Sergio Basile.

Un’opera dirompente, direttamente rivolto ai giovani, un allestimento che infrange ogni tipo di schema tradizionale, che si ispira al mondo del fumetto e alle storie più seguite delle serie Netflix, ma soprattutto al grande maestro Dante e alla sua Commedia. La forza della musica pucciniana è il trampolino per catapultare la vicenda in un contesto distopico e straniante, un mondo “sottosopra”, chiave per una lettura inedita e provocatoria dei grandi temi dell’esistenza umana.

Chi conosce il libretto sa che Gianni Schicchi è un’opera comica, che narra le vicende di una famiglia fiorentina alle prese con la dipartita di un ricco congiunto, Buoso Donati, e del suo “scomodo” testamento. Gag comiche e colpi di scena incalzano in una drammaturgia fitta e senza interruzioni, dove musica e testi si fondono insieme con straordinaria efficacia.

“Questa regia del Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, che viene ambientata in un Inferno raffigurato come un grande Ospedale dove si è dolorosamente curati per non guarire mai – spiega il regista Sergio Basile - parte dalla considerazione, largamente condivisa che nell’Inferno, a differenza delle successive Cantiche, la “musica” sia assente”.

“La cifra dell’Inferno, dunque, è il caos originato dalla distruzione dei rapporti di armonia che regolano l’universo e che sono sinonimo di bene e di bellezza – conclude Basile - e ne consegue che, poiché la musica è essenzialmente manifestazione di ordine, nell’universo del caos essa non può esistere”.

Info e biglietti Biglietti interi 20 euro, ridotti 10 euro (under 35). Possibile prenotazione online su Ticketone-Teatro dei Rinnovati e presso la biglietteria del Teatro, Piazza Il Campo (entrata dal Cortile del Podestà).

