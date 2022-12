Siena, acquisto di droga in chat: chiuse le indagini per l'inchiesta Dangerous Market

Claudio Coli 04 dicembre 2022 a

Si sono chiusi gli accertamenti preliminari dell'inchiesta “Dangerous Market”, l'indagine promossa dalla Guardia di Finanza di Siena e dalla Procura di Siena e da quella dei minori di Firenze che a fine 2021 aveva svelato una piazza di spaccio di stupefacenti virtuale messa su da alcuni ragazzi di Siena e provincia. Sono 16 i giovani per i quali gli inquirenti hanno chiuso le indagini, fra i circa 21 soggetti finiti inizialmente nel mirino degli investigatori, sette dei quali sono minori, e 9 residenti nell'area senese, uno a Empoli. Le accuse promosse sono di spaccio di stupefacenti, in particolare droghe leggere, hashish e marijuana. Secondo l'impianto accusatorio, tramite una chat di Telegram, gli indagati avevano messo in piedi uno smercio di che interessava una grossa fetta di giovanissimi del Senese, alcuni di buona famiglia e insospettabili, una sorta di “shop online” della droga, diventato di riferimento anche e soprattutto per vie delle conseguenze delle restrizioni Covid che limitavano in casa molti giovani durante i lunghi mesi di pandemia e riducevano la possibilità di uscire per acquistare direttamente le sostanze.

Il giro fu scoperto quasi casualmente, dopo il sequestro di alcuni cellulari per un'altra indagine; sono state infatti rinvenute milioni di conversazioni che rimandavano alla chat di Telegram dove si svolgeva il “supermarket”, nella quale comparivano anche video raffiguranti le droghe vendute, con l'obiettivo di stimolare ed incuriosire i soggetti interessati all’acquisto. Con la conclusione degli accertamenti tecnici sugli smartphone a caccia di ulteriori chat, conversazioni e materiali multimediali, avanzati a scaglioni negli ultimi mesi, l'indagine ha preso la sua forma definitiva chiudendosi nelle scorse settimane.

Non si contesta solo lo spaccio, ma a vario titolo a tre elementi anche l'estorsione, dal momento che secondo le tesi accusatorie un acquirente, secondo gli investigatori, sarebbe stato costretto in più di una occasione a elargire denaro in cambio di una protezione da fantomatiche aggressioni da parte di ignoti. A coordinare l'inchiesta sono stati il procuratore minorile Antonio Sangermano e il pm Siro De Flammineis della Procura di Siena. Ricevuti gli avvisi di conclusione delle indagini, scattano adesso i canonici 20 giorni per i legali coinvolti – tra gli altri gli avvocati Alessandro Betti, Massimo Rossi, Francesco Michelotti, Manfredi Biotti e Filomena D'Amora – di valutare il da farsi, produrre memorie o chiedere eventuali interrogatori, dopodiché gli inquirenti faranno la loro richiesta di rinvio a giudizio.

