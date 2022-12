Siena, altro incidente di un Pollicino alla Costarella. Attacco al Comune: "Da due anni segnaliamo il problema ma nessuno interviene"

04 dicembre 2022 a

a

a

Un nuovo incidente con un Pollicino protagonista a Siena. A denunciare l’episodio, come già accaduto in passato, è l’associazione Siena Ideale.

Altro incidente per il Pollicino 54, ferito un turista

“Altro incidente alla Costarella - scrive l’associazione in una nota - Nel tardo pomeriggio l’autobus ha colpito sia il muro che la vetrina di un negozio, rischiando di ferire i passanti e i passeggeri. I fatti parlano da soli e sono evidenti a tutti, tranne che all’Amministrazione che non affronta un problema che segnaliamo da oltre due anni”.

Disagi per gli autobus: possibili ritardi e cancellazioni per lo sciopero anche a Siena

Per Siena Ideale “la responsabilità, anche morale ormai, è del sindaco che fa finta di non vedere”. “È inevitabile - conclude l’associazione - che si verifichino altri incidenti in assenza di provvedimenti da parte dell’Amministrazione”.

Ancora proteste contro Autolinee Toscane: "Studenti abbonati senza posto sull'autobus"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.