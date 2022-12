Banca Mps, chiusa l'era del Consorzio operativo. Completata l'incorporazione della struttura

Aldo Tani 03 dicembre 2022 a

L’era del Consorzio operativo si è ufficialmente chiusa. Banca Mps ha completato l’incorporazione della struttura che a Siena ha sede in via Ricasoli. Si tratta di un’operazione formale, perché per i lavoratori non dovrebbero esserci cambiamenti significativi.

Dal punto di vista pratico la fusione sarà effettiva dal 5 dicembre, mentre sul piano contabile e fiscale dal prossimo 1 gennaio. Dopo l’uscita di circa 200 dipendenti, tramite il maxi-esodo, in carico al Consorzio restavano circa 600 persone, distribuite tra Mantova, Lecce, Firenze, Padova, oltre che su Siena. A questa lista va aggiunto il distaccamento di Milano. A fine ottobre era arrivato il via libera alla fusione da parte della Bce. Nel frattempo, in Borsa si registra un’altra giornata poco movimentata per il titolo.

A Piazza Affari Mps ha chiuso con un calo quasi nullo, meno 0,021%, con le azioni scambiate a 0,89. Negli ultimi cinque giorni il parziale racconta di un aumento del 6,20%, anche se il valore è ancora lontano dai 2 euro di immissione sul mercato, a seguito dell’aumento di capitale.

