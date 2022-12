Uno sport bureau per organizzare eventi e competizioni

Gennaro Groppa 03 dicembre 2022 a

a

a

Il Comune di Siena sta pensando a una nuova struttura che possa fungere e agire da ente organizzatore per appuntamenti ed eventi sportivi. Il tutto si inquadra all’interno del grande progetto di risistemazione, anche con fondi arrivati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vari impianti del territorio: il campo scuola Renzo Corsi, il velodromo all’Acquacalda, gli impianti sportivi a Taverne d’Arbia e nello stesso discorso rientrano pure gli interventi, partiti nei giorni scorsi, al palazzetto dello sport in viale Sclavo.

Impianto del rugby dell'Acquacalda: gestione fino a dicembre 2023 assegnata alla Asd Siena 2000



A palazzo comunale, infatti, l’idea è quella (come anticipato dall’assessore comunale Paolo Benini al Corriere di Siena) di affidare a Sigerico la gestione di alcuni, o tutti, questi impianti. Ma questo affidamento sarebbe di natura tecnica, quindi relativo alla gestione fisica e alla manutenzione delle strutture. Mentre per l’organizzazione di eventi e di appuntamenti sportivi, e questo è un altro filone sul quale l’assessorato di competenza sta lavorando, a palazzo pubblico si sta pensando di andare a creare un vero e proprio sport bureau.

Contributo da 50 mila euro del Comune per tenere aperte le piscine

Un comitato manageriale, quindi, che andrebbe a preparare e a predisporre la possibilità di organizzare competizioni o anche solo curare la gestione di questi impianti da un punto di vista programmatico e organizzativo. L’intento, dunque, sarebbe lo stesso che ha guidato l’allora assessore a commercio e turismo Alberto Tirelli quando dette vita al convention bureau Terre di Siena per sviluppare in quel caso i settori della convegnistica e del wedding nel territorio senese. La stessa cosa verrebbe quindi replicata in ambito sportivo con uno sport bureau.

Caso campo scuola, Vallortigara: "Non so dove allenarmi". Benini: "Pensi a fare l'atleta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.