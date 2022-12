Avvicina anziana e le strappa la collana, denunciato dalla Polizia uno straniero

02 dicembre 2022 a

Le ha strappato dal collo la collana che indossava, facendola cadere a terra, ma il malvivente, un uomo di 29 anni di origini straniere poi fuggito, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia .

E’ finito così nei guai, denunciato per lesioni personali e furto con strappo, un cittadino origini senegalesi individuato come presunto autore del fatto, avvenuto qualche giorno fa in via Quadrata a Poggibonsi.

Scippata, inseguimento per le vie del centro

I poliziotti del Commissariato di Poggibonsi, sono subito intervenuti sul posto con personale della sezione Anticrimine, ed hanno acquisite le descrizioni del soggetto, che aveva fatto rovinare a terra la donna, tanto da renderne necessario il ricovero al Pronto Soccorso.

Da un’attenta visualizzazione delle telecamere di video-sorveglianza, poste a qualche decina di metri dal luogo del fatto, hanno individuato l’uomo, già conosciuto agli Uffici di Polizia, come presunto autore del fatto.

Dalle immagini, gli investigatori hanno ricostruito il percorso effettuato dal presunto ladro, verificando che, immediatamente dopo il furto, si era diretto presso il Centro Commerciale dove è presente un negozio che, tra le altre attività, opera come compro oro.

Il tempestivo intervento presso quell’esercizio ha consentito, infatti, il recupero di parte della refurtiva.

Successivamente, gli stessi poliziotti hanno rintracciato anche il presunto autore sottoponendolo a perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti gli abiti utilizzati per commettere il reato.

Il 29enne con problemi psichiatrici non era nuovo a questo tipo di gesti, tanto che era già sottoposto a misura di sicurezza.

