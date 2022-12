Anziano muore nell'incidente stradale sul raccordo Siena-Firenze. Gravemente ferito un uomo

01 dicembre 2022 a

AGGIORNAMENTO DELLE 16:

La Asl comunica che la persona deceduta non è una donna, come in precedenza comunicato, ma un uomo di 83 anni.

Una persona è morta in un incidente sull'Autopalio nel pomeriggio di giovedì 1 dicembre.

L'Asl Toscana sud est è stata attivata alle 13.16, per uno schianto tra due auto sulla Siena-Firenze, nel Comune di Monteriggioni. Un anziano di 83 anni è risultata deceduta, mentre un 44enne è stato trasportato alle Scotte in codice 3.

Sul posto sono intervenute l'automedica di Siena, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Taverne d'Arbia e l'ambulanza della Pubblica assistenza di Siena . Sono stati attivati la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

