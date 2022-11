Siena, muore bimbo di 7 anni dopo un malore: comunità in lutto

30 novembre 2022 a

Un bambino di sette anni è morto nella mattina di martedì 29 novembre, sconvolgendo la piccola comunità di Castiglione d’Orcia. La famiglia, straniera, era ben inserita e il bambino frequentava le scuole elementari: la notizia ha fatto ben presto il giro del paese, provocando in tutti profonda commozione.

Vano è stato il tentativo disperato del 118, intervenuto nell’abitazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri: i militari non hanno raccolto alcun elemento che faccia pensare a qualcosa di diverso da un malore, da una tragica fatalità. Sarà comunque eseguita l’autopsia, una procedura necessaria per far luce sulla morte del piccolo, per capire perché il suo cuore si è fermato e dare una risposta al terribile dolore della famiglia.

“Oggi è un giorno triste, tristissimo per la nostra comunità - ha scritto il Comune di Castiglione d’Orcia sulla sua pagina Facebook -. La morte del piccolo ci sconvolge tutti. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia per questa terribile perdita”. “L’Amministrazione comunale - si legge ancora - manifesta la propria disponibilità nel sostenere per quanto possibile la famiglia”. Incredulità e cordoglio dal Gruppo Sportivo San Quirico d'Orcia, dove giocava il fratello del bambino, dall’Amiata e dalla Castiglionese.

