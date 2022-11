Siena, caro energia: 500 mila euro per le famiglie. Ecco come partecipare al bando e richiedere il contributo

30 novembre 2022 a

Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale di Siena della delibera sull’individuazione delle priorità e dei criteri per l’utilizzo di 1,3 milioni di euro a sostegno delle famiglie, delle imprese e del terzo settore per affrontare la crisi del caro-energia e l’economia di guerra, il Comune di Siena ha avviato l’iter per i bandi relativi ai contributi a famiglie e terzo settore. L’entità complessiva del contributo è di 500mila euro per le famiglie e 190mila euro per il terzo settore. I due bandi sono già attivi.

Bonus carovita (famiglie). I 500mila euro costituiscono l’entità complessiva del contributo. La modalità di accesso è dietro presentazione di istanza a seguito di avviso pubblico. I requisiti di accesso riguardano i cittadini che si trovano in difficoltà economica a seguito dell’aumento delle spese relative ai consumi energetici sostenuti nell’anno 2022 e in possesso di alcuni requisiti alla data di presentazione della domanda: residenza nel Comune di Siena; Isee fino a 21mila euro; cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato dell’Unione europea o di uno Stato appartenente all’Unione europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno; aver pagato, nel corso del 2022, fatture di utenze domestiche, relative all’abitazione di residenza, per la forniture di energia elettrica/gas/riscaldamento; essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Comune e al fisco. Sono stati stabiliti anche criteri per la formazione della graduatoria, tramite i quali saranno individuati i beneficiari. Saranno applicati alcuni punteggi: per il criterio di non aver già beneficiato, nell’anno 2022, di bonus erogati dal Comune di Siena (energia, spesa, prestazioni sanitarie) 19 punti; presenza di un componente con disabilità (invalidità civile al 100 per cento) 12 punti; non essere titolare (nessun componente del nucleo) di reddito/pensione di cittadinanza 10 punti; famiglie composte da cinque persone ed oltre, 9 punti. A parità di punteggio sarà attribuita precedenza alla famiglia che presenta un valore Isee inferiore; in caso di ulteriore parità sarà seguito l’ordine di presentazione della domanda. L’entità del contributo sarà la seguente: fascia Isee famiglia 0-8mila: 450 euro; fascia Isee 8-13mila, 350 euro; fascia Isee 13-18mila, 250 euro; fascia Isee 18-21mila, 150 euro.

Tempi e modalità di presentazione della domanda. Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere presentate al Comune di Siena – Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS entro il 13 dicembre 2022 esclusivamente compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito: https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/ e allegando tutti i documenti richiesti. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità: consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Palazzo Pubblico – P.zza del Campo; trasmissione a mezzo posta certificata (Pec) al seguente indirizzo [email protected] . Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti degli allegati obbligatori. La graduatoria dei beneficiari relativa ai contributi richiesti sarà approvata entro il 31.12.2022 e sarà pubblicata alla pagina https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/. Tutte le informazioni si trovano comunque agli indirizzi sul sito del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/558) e Obiettivo famiglia (https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/).

Bonus Carovita (Terzo settore). L’entità del contributo è di 190mila euro (di cui 60mila riservate alle associazioni che svolgono trasporto sanitario). La modalità di accesso sarà presentazione di istanza a seguito di avviso pubblico. I requisiti principali di accesso sono: sede legale e/o operativa nel comune di Siena; la sede deve essere fisicamente identificabile, la bolletta deve essere riferibile alle attività svolte. Il contributo per le bollette (per le associazioni che non si occupano di trasporto sanitario) sarà il differenziale dei costi bolletta/e relativa/e al primo semestre 2021 e lo stesso periodo 2022, per una unica sede, fino a un valore massimo di 500 euro. Per i costi carburante (per le per le associazioni che si occupano di trasporto sanitario) il contributo sarà calcolato sul chilometraggio, rendicontato dall’azienda Usl nel primo semestre 2022, corrispondente all’aumento medio del costo del carburante del 15 per cento (fonte ministero Transazione ecologica); tetto massimo per associazione 125mila euro. Le associazioni che beneficano del contributo costo carburante non possono accedere al contributo bollette.

Tempi e modalità di presentazione della domanda Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere presentate al Comune di Siena – Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS entro il 10 dicembre esclusivamente compilando l’apposito modulo, allegato B), scaricabile dal sito: https://www.sienafamiglia.it/enti-del-terzo-settore/ , e allegando tutti i documenti richiesti nel presente avviso e nel modulo. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Palazzo Pubblico – P.zza del Campo, 1. 2. trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo [email protected] . Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti degli allegati obbligatori. 6. Modalità di erogazione dei contributi e definizione graduatoria La graduatoria dei beneficiari relativa ai contributi richiesti sarà ordinata secondo la percentuale (dal più alto al più basso) relativa al differenziale, calcolato come sopra descritto, o secondo il chilometraggio effettuato. La graduatoria sarà approvata entro il 31.12.2022 e sarà pubblicata alla pagina https://www.sienafamiglia.it/enti-del-terzo-settore/ . Tutte le informazioni si trovano comunque agli indirizzi sul sito del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3637) e Obiettivo famiglia (https://www.sienafamiglia.it/enti-del-terzo-settore/bonus-carovita/).



