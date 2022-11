Due Mari, ancora disagi tra Siena e Grosseto: senso unico alternato anche di giorno sulla galleria Casal di Pari

30 novembre 2022 a

Proseguono sulla strada statale 223 (tratto Grosseto-Siena della Due Mari) i lavori avviati da Anas per l’ammodernamento della galleria “Casal di Pari”. L’intervento è nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto nell’ambito del piano del commissario straordinario per il completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano. Attualmente, in particolare, è in corso la prima fase degli interventi che consiste nell’installazione della strumentazione di monitoraggio strutturale all’interno della galleria attualmente aperta al traffico, al fine di garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori che si svolgeranno nel tunnel adiacente.

Per consentire alcune specifiche fasi delle attività, domani il transito sarà temporaneamente regolato a senso unico alternato con semaforo per due ore, dalle 11,30 alle 13,30. A seguire, sarà ripristinata l’attuale disciplina della circolazione che prevede il senso unico alternato regolato da semaforo esclusivamente in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo fino al 22 dicembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi. L’intervento, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro, riguarda in particolare la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria recentemente realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie.

I lavori consistono nella parziale demolizione del rivestimento in calcestruzzo esistente, nella realizzazione del nuovo rivestimento interno e nell’installazione degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine sos, impianto di rilevamento e spegnimento incendi. Al termine dei lavori, che avranno una durata complessiva di 18 mesi, il transito sarà quindi regolato su quattro corsie, due per senso di marcia, in continuità con la tratta.

