Siena, movida e abuso di alcol e droga: controlli e sequestri dei Carabinieri dei locali notturni e circoli ricreativi

Movida e controlli, i Carabinieri si spostano nelle zone dove sono presenti locali notturni e circoli ricreativi e trovano stupefacente.

Le condizioni atmosferiche proibitive della scorsa notte non hanno fermato i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi che hanno condotto un servizio coordinato per il controllo del territorio su parte della Valdelsa Senese, con particolare riguardo per il comune di Colle di Val D’Elsa dove sono state impiegate quattro pattuglie ed una unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze.

I controlli hanno riguardato locali e centri di aggregazione giovanile, per contrastare la cosiddetta “mala movida” ed evitare l’eccessivo consumo di alcolici e l’uso di stupefacenti, soprattutto da parte di chi, poi, spesso si mette alla guida incorrendo in gravi incidenti stradali.

I Carabinieri della Compagnia Valdelsana, in stretto coordinamento con il Comando Provinciale di Siena, hanno quindi proceduto al controllo di tre locali notturni e circoli ricreativi dove, con l’ausilio del cane antidroga, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 15 grammi di sostanze stupefacenti abbandonate dai giovani avventori, colti di sorpresa dal controllo e che non hanno potuto far altro che disfarsi della droga con la quale avevano intenzione di “sballarsi”.

Oltre 30 i giovani sottoposti a controllo ed identificazione, mentre 4 sono stati perquisiti di iniziativa per sospetto possesso di stupefacenti.

Perquisizioni e sequestri sono stati trasmessi per la relativa convalida alla Procura della Repubblica di Siena.

Un giovane è stato segnalato al Prefetto per il possesso di hashish ai fini del consumo personale.

