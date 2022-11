Siena, evade dai domiciliari con il taxi ma non paga la corsa: denunciato

28 novembre 2022 a

E' uscito di casa pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, ha preso un taxi e non ha pagato la corsa. Per questo un 25enne italiano di Poggibonsi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siena per il reato di evasione nonché per quello di insolvenza fraudolenta.

I carabinieri del comando provinciale di Siena, nel corso di uno dei servizi notturni straordinari di controllo del territorio, intensificati negli ultimi giorni per la prevenzione dei reati in genere (in particolare quelli di natura predatoria). hanno ricevuto la richiesta di un tassista che segnalava di aver trasportato da Poggibonsi a Siena, a bordo del proprio mezzo, un passeggero il quale, dopo essersi rifiutato di pagare la corsa, circa 80 euro, si era dileguato velocemente nelle vie del centro. Dopo i primi accertamenti su quanto dichiarato, i militari sono riusciti a risalire all’identità dell'uomo, scoprendo che era colpito da un provvedimento di arresti domiciliari, emesso a settembre dal Tribunale di Siena per i reati di minaccia, lesioni personali e furto. Come disposto dalla competente autorità giudiziaria, il ragazzo doveva restare presso la propria abitazione. Invece, sapendo di essere riconosciuto, e probabilmente nel tentativo di eludere i controlli, aveva deciso di uscire di casa muovendosi per la città con un mezzo diverso dal proprio. L’escamotage tuttavia non è bastato, tanto che è stato presto individuato dai carabinieri, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, e poi riconosciuto dalla persona offesa. Una “fuitina” notturna per prendersi qualche ora di libertà che però non è andata a buon fine.

Gli arresti domiciliari costituiscono una misura cautelare con cui il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da un luogo di privata dimora senza autorizzazione. Pertanto contravvenendo a tale prescrizione del tribunale di Siena, il 25enne è stato denunciato.

