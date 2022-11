Siena, l'assessore Biondi Santi: "La lotta contro la violenza sulle donne non si limiti solo al 25 novembre"

27 novembre 2022 a

“I numeri delle violenze sulle donne continuano a essere alti pure nel nostro territorio. Ciò dimostra che l’azione, anche di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema, deve proseguire e non deve certamente limitarsi alle iniziative di una giornata. Non ci possiamo e non ci dobbiamo fermare. Questi numeri devono diminuire. Intanto venerdì 25 novembre 2022 abbiamo vissuto momenti emozionanti, come i palloncini rossi lanciati nel cielo dall’Ordine degli avvocati e i video realizzati dagli studenti delle scuole del territorio che sono stati mostrati nel corso dell’iniziativa che si è tenuta nella sede dell’Accademia musicale Chigiana”. Questo è il messaggio lanciato dall’assessore comunale con delega alle pari opportunità Clio Biondi Santi dopo la Giornata internazionale di lotta e di contrasto alla violenza sulle donne.

Violenza sulle donne: 177 richieste d'aiuto in un anno

I dibattiti, i momenti di incontro e di confronto si sono susseguiti per l’intera giornata coinvolgendo tantissimi enti e istituzioni, molte associazioni del territorio e le forze dell’ordine. Sono emersi anche numeri rilevanti, che fanno capire l’entità del tema anche nel territorio senese, Biondi Santi esprime innanzitutto soddisfazione per le tante iniziative effettuate a Siena. “È stata – sono le sue parole – una giornata piena di momenti da ricordare, emozionanti e di riflessione, con tanti giovani presenti, con ragazzi delle scuole e dell’università che hanno dimostrato ampio interesse e grande vicinanza su questi temi. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della giornata: tra gli altri l’Ordine degli avvocati, l’associazione Donna chiama donna, il Soroptimist, il Lions club con cui abbiamo installato a Isola d’Arbia una panchina rossa che è un simbolo molto forte che consente a tutti e ogni giorno di pensare a questo argomento. Penso poi al percorso di trekking con l’associazione SiCammina, alla camminata effettuata con Auser dal parco del rispetto e con le letture di Cinzia Savoi, all’installazione che abbiamo realizzato come Comune, ai drappi rossi posizionati, al coinvolgimento dell’Università degli studi, al bel convegno con la presenza del questore Pietro Milone che si è tenuto alla Chigiana, al film proiettato con l’associazione Donna chiama donna nell’area verde di Camollia. Non basta comunque un solo giorno all’anno per affrontare questo tema, che deve essere vivo e ben presente quotidianamente nelle menti di tutti. Anche a Siena molte iniziative erano partite ben prima del 25 novembre e proseguiranno fino alla metà di dicembre”.

Violenza sulle donne, in un anno raddoppiate le denunce ai carabinieri: fondamentale l'aula audizioni protette

Ancora l'assessore: “Penso ad esempio ai corsi di autodifesa pensati per le donne, ai quali hanno preso parte più di settanta senesi. Penso poi alle iniziative effettuate nelle scuole anche per permettere alle ragazze di difendersi dagli attacchi che possono arrivare attraverso gli strumenti di comunicazione moderni, un tema questo che si collega a quello ampio del cyberbullismo. Il cartellone pensato dal Comune di Siena andrà ancora avanti: faremo di nuovo sensibilizzazione sul tema domani, lunedì 28 novembre con un seminario con le scuole al polo didattico Mattioli. Negli ultimi anni si registra maggiore coraggio nelle donne, che vanno a denunciare ciò che avviene e ciò che subiscono. Non sono sole”.

Codice Rosa (Asl): nei primi sei mesi del 2022 otto casi di abusi, 183 di maltrattamenti su donne e 51 su minori

