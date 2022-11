Siena, violenza sulle donne: in un anno raddoppiate le denunce ai carabinieri

26 novembre 2022 a

La facciata del comando provinciale di Siena dei carabinieri, ieri 25 novembre 2022, era illuminata per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Una luce che però l’Arma, virtualmente, tiene accesa 365 giorni l'anno, a contrasto di un fenomeno sempre più preoccupante, anche nel territorio senese.

A dirlo sono i puri dati: nel 2022 i carabinieri hanno effettuato quattro arresti, 66 sono stati i denunciati a piede libero, 6 le misure cautelari eseguite, il tutto per reati contro le donne e minori, in particolare maltrattamenti. Un trend costante e in pericoloso aumento, dal momento che nel 2021 i militari avevano effettuato tre arresti, 33 denunce (che quindi sono raddoppiate) e due misure cautelari. Tutto questo ribadisce l'importanza dell'aula per le audizioni protette delle vittime di violenze, donne e minori, allestita nel 2017 all'interno del comando grazie alla collaborazione con Soroptimist Club Siena. Un locale diverso dagli altri, più intimo e accogliente, dove mettere a proprio agio chi subisce certe violenze. “È stata utilizzata 8 volte nel 2022, e 6 volte nel 2021” fa sapere il capitano dei carabinieri di Siena Lucia Dilio. Che fa il punto della situazione del territorio senese: “E' molto alta la soglia dell'attenzione quando veniamo chiamati a intervenire per dissidi familiari, lavoriamo per evitare che si sfoci in episodi gravi. Il fenomeno è costante, ma lo è anche la nostra attenzione”, assicura. “L'obiettivo è far emergere i reati sommersi, e al contempo prevenirli con una collaborazione interistituzionale, c'è inoltre una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole, è una battaglia che si combatte con l'educazione al rispetto degli altri”, conclude il capitano.

Codice Rosa (Asl): nei primi sei mesi del 2022 otto casi di abusi, 183 di maltrattamenti su donne e 51 su minori

L'impegno costante è anche da parte di Soroptimist Club, che dà notizia della futura apertura, agli inizi del 2023, di una stanza di ascolto anche in Valdelsa, nelle stazioni dei carabinieri o di Poggibonsi o di Colle di Val d'Elsa: “E' importante che persone che subiscono certi reati - sottolinea Simona Sestini, presidente Soroptimist Siena - abbiano uno spazio dedicato con persone formate, un ambiente protetto, da qui il nome Una stanza tutta per sé”.

