Siena, i progetti di Nannini: 100 assunzioni e un nuovo chef pasticcere che ha studiato da Iginio Massari

Dove c’è Nannini c’è casa. Per Siena è sempre stato così. Vanto e onore di un marchio, che ha sempre rappresentato l’eccellenza dell’imprenditoria senese. Poi alterne vicissitudini hanno messo in crisi questo legame, che da un po’ di tempo è ritornato a splendere sulla città. Non ci saranno più tutti i locali di una volta, ma la volontà è quella di riguadagnare il proprio spazio nell’empireo senese. La mano che muove le pedine è quella del magnate Igor Bidilo. Imprenditore che al netto dei guai giudiziari, dà lavoro a oltre 200 persone e adesso promette di assumerne altre 100 collegate a Nannini. Il piano di investimenti sulle risorse umane va di pari passo con le idee di sviluppo di questa società.

A partire dalla rivoluzione che interesserà il filo conduttore di una storia centenaria, quella dei dolciumi. L’azienda ha scelto che a dirigere la produzione artigianale sia un senese, Federico Betti. Giovane pasticcere che dopo anni aver seguito le orme del padre nello sfornare prelibatezze, ha scelto di intraprendere un proprio percorso. Quindi via a Brescia a imparare dai migliori: Iginio Massari, Gianluca Fusco e Davide Comaschi. “Non sarei qui senza il sostegno della mia famiglia, con cui ho aperto la mia prima attività, e che mi ha sempre sostenuto, anche in quest’ultima avventura – ha affermato Betti, nuovo chef pasticcere – Essere consapevole di avere il loro appoggio per me è molto importante, così come è motivo di grande orgoglio sapere che una mia torta su una tavola può portare serenità”. Si inizierà dai panettoni, declinati in cinque tipologie, e poi via via tutte le altre specialità.

Di pari passo l’azienda Nannini ha intenzione di dare seguito alla voglia di espandersi. Tra i locali che dovrebbero essere riaperti, il Caffè Alfieri. “Abbiamo visto in Federico un grande valore aggiunto per la nostra azienda, anche in vista del nuovo progetto che stiamo ̀ avviando: crediamo che Nannini abbia bisogno di nuovi talenti e professionalità emergenti e innovative – ha aggiunto Michele Mazzeo, direttore operativo della società –. Per questo vogliamo infatti che ci siano sempre di più figure come la sua nel nostro staff. A questo proposito, da gennaio lanceremo la campagna assunzioni per il 2023 con l’obiettivo di passare dagli attuali 249 addetti ai 442 suddivisi nelle diverse professioni, anche attraverso una formazione gratuita che sarà pianificata nei prossimi giorni”.

