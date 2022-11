Siena, violenza sulle donne: 177 richieste d'aiuto in un anno

Gennaro Groppa 26 novembre 2022 a

Sono 177 le donne che in un anno si sono recate nei quattro centri antiviolenza presenti nel territorio provinciale senese per chiedere un aiuto e un sostegno dopo avere subìto violenza di genere fisica, economica o psicologica. Tra di loro 116 sono italiane (quindi il 65%) e 61 straniere (35%). Cinque in un anno hanno dichiarato di essere state vittime di stupro e 18 di altri tipi di violenze sessuali. Nell’arco di un anno 105 donne hanno richiesto accoglienza. Si tratta di numeri ancora consistenti e rilevanti, che dimostrano quanto il triste fenomeno sia oggi fortemente presente in questa area geografica. La violenza fisica è quasi sempre accompagnata da quella psicologica e pure economica: un quadro ben noto, che serve per comprendere pienamente il problema e lo scenario. A illustrare i dati relativi alla violenza di genere nel territorio senese nel corso dell’ultimo anno è la consigliera provinciale (e del Comune di Siena) Giulia Periccioli. Insieme a lei la consigliera provinciale Lucia Secchi Tarugi e tante donne che rivestono ruoli politici da assessori e da consiglieri nei vari Comuni della provincia senese.

Relativamente all’età, emerge che il maggior numero di donne che si sono recate nei centri antiviolenza sono in una fascia tra i 40 e i 49 anni: sono state 55, il 31,1% del totale. Poi 44 hanno tra i 30 e i 39 anni, 32 sono nella fascia 50-59 anni, 23 hanno tra i 16 e i 29 anni, 16 hanno tra i 60 e i 69 anni, 7 ne hanno più di 70. Su 177 donne che si sono recate nelle strutture, ben 157 (88,7%) ha dichiarato di avere subìto violenza psicologica: un numero superiore rispetto a quello di chi ha dichiarato di avere subìto violenza fisica: 111. In 75 hanno subìto violenza economica, il 42,4% del numero complessivo. E ancora: 36 sono state vittime di minacce, 32 di stalking, 5 di stupro o tentato stupro, 18 di altre violenze sessuali. Per quel che riguarda i servizi, 154 (87%) hanno chiesto l’ascolto, in 105 accoglienza ai centri antiviolenza. In 61 hanno domandato supporto e consulenza legale, in 39 supporto e consulenza psicologica, e 39 un supporto anche nell’orientamento e nell’accompagnamento, in 17 sostegno all’autonomia (e qui ritorna il tema economico), in 14 un pronto intervento per la loro messa in sicurezza, in 13 un aiuto per l’orientamento lavorativo. Altri dati: 9 donne hanno chiesto supporto sociale ed educativo, 5 hanno domandato un supporto per allontanarsi dalla famiglia e 5 aiuto anche per un figlio minore. In 3 hanno domandato un percorso di sostegno alla genitorialità, in 2 assistenza sanitaria.

“Purtroppo - commenta Giulia Periccioli - anche quest’anno abbiamo registrato tanti accessi nei nostri centri antiviolenza, con casi di soprusi fisici, psicologici e anche economici: quest’ultimo fenomeno registra nel Senese un’incidenza maggiore rispetto alle medie regionali. Ci sono alcuni segnali di lieve flessione, ma i dati sono ancora consistenti e dimostrano che tali fenomeni sono fortemente presenti nelle nostre case. Dovremo impegnarci per far scendere i numeri nel corso del tempo. Tutte le normative esistenti hanno una funzione importante di repressione, è necessario quell’aspetto così come l’intervento rapido delle forze dell’ordine. Sono necessari anche strumenti che garantiscano la sicurezza e la libertà delle donne che denunciano. Poi è ovviamente cruciale l’impegno all’educazione, alla differenza e al rispetto della diversità per cambiare una cultura diffusa fatta di stereotipi nella quale la violenza trova la sua radice fondante”. L’ente locale che incidenza può avere? “Può fare tanto nella fase di percorso di contrasto alla violenza attraverso l’educazione. Su tale aspetto, infatti, ci sono in programma tante iniziative”.

