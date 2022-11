Siena, vigili del fuoco nei Bottini per valutare la sicurezza in vista della riapertura

24 novembre 2022 a

Si avvicina il momento in cui i Bottini di Siena saranno di nuovo a disposizione del pubblico e, in previsione delle visite guidate all’insegna della sicurezza, i vigili del fuoco, accompagnati dai tecnici del Comune e da alcuni responsabili dell’Associazione La Diana, stanno svolgendo gli ultimi sopralluoghi in vista della riapertura dell’antica rete di acquedotti, prevista per il 2 dicembre 2022.

Il gruppo dei vigili del fuoco, guidati dal comandante Bruno De Paola, ha ispezionato il percorso di circa 320 metri che va da Fonte Gaia fino alla Biblioteca Comunale degli Intronati, rilevando la perfetta idoneità degli ambienti e dell’aria. Provati lungo il percorso i nuovi sistemi di videosorveglianza e pulsanti Sos, installati lungo le pareti dei bottini e collegati alla biblioteca comunale. Provate anche alcune manovre di soccorso che potrebbero essere necessarie in caso di aiuto immediato da fornire se dovessero verificarsi incidenti o infortuni lungo il tragitto.

A partire da oggi, 24 novembre 2022, è possibile effettuare la prenotazione tramite il servizio sistemi informatici del Comune di Siena, inviando una mail all'indirizzo [email protected] indicando il numero dei partecipanti recapito telefonico, giorno della visita oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ai numeri 0577/292614-15. Tali prenotazioni saranno gestite dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dovranno essere saldate anticipatamente secondo le modalità che verranno comunicate al momento della prenotazione. Si prevede un massimo di 10 persone a visita; costo del biglietto 20 euro intero, 10 ridotto (ragazzi da 11 a 19 anni - over 65 - studenti e residenti nel Comune di Siena); gratuito per le scuole del Comune di Siena e bambini sotto 11 anni. Informazioni su visite e percorso sul portale del Comune (www.comune.siena.it) Comune di Siena - servizi online - cittadino - biglietteria Musei e Bottini storici.

