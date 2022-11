Amiata, è arrivata la prima neve in Vetta, alle Macinaie e al prato della Contessa

23 novembre 2022 a

a

a

Le immagini della webcam del Rifugio Vetta, in località Pianello sul Monte Amiata, hanno documentato la prima, leggera nevicata della stagione, che per tradizione si verifica spesso intorno alla data del 22 novembre. La intensa perturbazione che avrebbe portato abbondanti precipitazioni era stata annunciata da giorni ed era prevedibile che oltre alle piogge che fin dalla notte di martedì si sono abbattute sui paesi dell’Amiata, con il possibile repentino abbassamento delle temperature, si verificasse nella parte alta della montagna la prima, agognata nevicata! E così è stato. Nelle prime ore del pomeriggio hanno cominciato a soffiare i venti di Ponente e Maestrale, la temperatura è scesa a zero gradi e dal cielo sono cominciati a scendere fitti fiocchi bianchi. In effetti un sottile strato di neve si era presentato anche domenica mattina, al termine di una perturbazione piovosa. Al momento non è altro che una spolverata, qualche centimetro di coltre bianca, dalla Vetta al secondo Rifugio e al prato delle Macinaie e della Contessa, a annunciare che il freddo sta arrivando e che bisognerà seriamente pensare alla stagione invernale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.