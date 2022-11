Siena, automobilista intrappolato nel guado del torrente in piena

22 novembre 2022 a

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti nella mattina di martedì 22 novembre nel comune di Piancastagnaio sul torrente Senna, per soccorrere un uomo rimasto bloccato con il proprio fuoristrada mentre attraversava il torrente Senna in corrispondenza di guado.

Richiesto anche l’intervento dell'elicottero del reparto volo di Arezzo, che a causa del maltempo non ho potuto operare. L’uomo, è stato recuperato dai Vigili del fuoco giunti con la squadra di terra e affidato al personale sanitario per i controlli di rito, spaventato ma in buone condizioni sanitarie.

