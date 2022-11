Siena, grave incidente in moto sulla Chiantigiana: un 51enne alle Scotte, ferita anche una donna di 61 anni

20 novembre 2022 a

Grave incidente stradale in moto sulla Sr 222 Chiantigiana. E' successo all'altezza di Castellina in Chianti, in provincia di Siena. Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in Codice 3 (quindi in gravi condizioni) al pronto soccorso del policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena.

Ferita anche una donna di 62 anni, portata anche lei alle Scotte in Codice 2.

Sul posto sono intervenuti i mezzi allertati tramite il 118 della Asl Toscana Sud Est. L'automedica di Campostaggia, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Poggibonsi, l'ambulanza della Misericordia di Siena e i Carabinieri, per i rilievi del caso.

