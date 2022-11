Covid, 1.657 nuovi casi in Toscana. A Siena 92 tamponi positivi

20 novembre 2022 a

Sono 1.657 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 335 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.322 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.505.707. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.079 persone) e raggiungono quota 1.435.949 (95,4% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati domenica 20 novembre sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 58.646 positivi, +1% rispetto a ieri. Di questi 450 sono ricoverati in ospedale: 15 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: una donna di 85 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.020 tamponi molecolari e 7.769 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,9% è risultato positivo. Sono invece 1.930 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'85,9% di questi è risultato positivo. Con gli ultimi casi salgono a 406.638 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (385 in più rispetto a ieri), 99.621 in provincia di Prato (99 in più), 118.052 a Pistoia (142 in più), 76.758 a Massa-Carrara (109 in più), 162.936 a Lucca (237 in più), 175.436 a Pisa (197 in più), 136.927 a Livorno (189 in più), 136.345 ad Arezzo (122 in più), 108.139 a Siena (92 in più) e 83.893 a Grosseto (82 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana ha circa 40.773 casi complessivi ogni 100.000 abitanti dall'inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto è Lucca (con 42.436 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Pisa (41.972) e Livorno (41.620). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 37.555). In 58.196 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (551 in più rispetto a ieri, più 1%). I 1.435.949 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo. La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: una donna di 85 anni. Relativamente alla provincia di residenza, la persona deceduta è a Massa-Carrara.

