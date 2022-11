Siena, Nannizzi presidente Confesercenti: "Black friday ulteriore colpo al commercio, va ripristinata la cedolare secca"

19 novembre 2022 a

Tra rincari e crisi, anche il black friday si farà sentire pesantemente sul commercio tradizionale. Per le attività un novembre difficile data la concomitanza delle offerte e degli sconti proposti dall’online che si concentreranno ancora di più nel venerdì nero per eccellenza di fine mese. Una disparità tra tipi di attività su cui il presidente provinciale di Confesercenti Siena, Leonardo Nannizzi, punta il dito, rilanciando l’ipotesi cedolare secca anche per i negozi locali, in maniera da provare a rendere meno pesanti gli affitti.

“E’ oramai un mese che vengono proposti gli sconti sulle piattaforme online - sottolinea - mentre per i negozi tradizionali novembre è sempre più in rosso. Non solo: date le offerte, buona parte degli acquisti sulle piattaforme online saranno di fatto anticipi di quelli natalizi. Così i negozi vedranno ridotti ancora di più gli incassi di dicembre. Come associazione chiediamo di mettere regole per questo mercato. L’online ha acquisito sempre più clientela senza regolamentazioni e blocchi che interessano invece il commercio tradizionale. Loro possono vendere 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 a prezzi scontati mentre il negozio fisso deve rispettare calendari e regole stringenti. Ci sono disparità sostanziali. Non dico che debbano essere penalizzati loro ma nemmeno noi”.

A Siena i commercianti ricorrono all’online? “Alcuni lo fanno ma è un confronto impossibile. Si parla di colossi a livello mondiale, le piccole imprese come possono stare al loro passo? Queste realtà continueranno a poter giocare su margini di prezzo inarrivabili per chi nei costi di gestione deve contare anche quelli legati a fondi commerciali, sia come canone di affitto che come costi di esercizio, più che mai quelli per luce e gas”.

Quindi la proposta per cercare almeno di dare una boccata d’ossigeno alla categoria è di andare incontro sugli affitti, riattivando la cedolare secca sui locali commerciali, allineandola a quella disponibile sugli altri immobili: “Questa misura era stata cancellata subito prima dell’emergenza Covid, creando forti difficoltà soprattutto ai piccoli negozi, perché si era dimostrata efficace ad arginare il caro-affitti che sta dietro allo spegnimento di tante insegne e vetrine anche a Siena, dove si moltiplicano i cartelli affittasi o i fondi chiusi. Ora è il momento di reintrodurla e migliorarla, legandone l’utilizzo alla concessione di un canone concordato al locatario - prosegue Nannizzi -. Ne guadagnerebbe anche il fisco perché un negozio aperto genera sicuramente più gettito di un fondo sfitto,”.

