Siena, il cardinale Lojudice va a visitare i bambini ricoverati

Visita gradita, e senz’altro emozionante, per i piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della donna e dei bambini e quelli del reparto di Neuropsichiatria infantile del policlinico delle Scotte. E’ infatti andato a trovarli il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena, Colle Val d'Elsa e Montalcino, nonché vescovo di Montepulciano, Chiusi e Pienza.

Il porporato, a poco più di un mese dal Natale, ha voluto far avvertire la presenza sua e delle due Diocesi che lo vedono a capo e ha portato la sua vicinanza e solidarietà ai piccoli e alle loro famiglie, accompagnato nel suo giro dai professionisti del reparto, che hanno fatto da guide tra le stanze e i corridoi. “La Chiesa – ha dichiarato Lojudice – è particolarmente vicina ai bambini, ai genitori, ai parenti e a tutti i cari che vivono momenti critici, dolorosi e difficili".

Ricordando le Sacre Scritture e quanto predicato da Gesù a proposito dei più piccoli e della loro purezza da prendere come esempio, il cardinale ha concluso: "Questa mia visita è semplicemente un gesto di vicinanza: vogliamo esserci, dimostrare il legame e l’affetto che lega la Chiesa, il Vangelo e Gesù ai bambini”. I medici, gli infermieri e tutto il personale si è intrattenuto per un po' c0n il vescovo per scambiare impressioni e informazioni, poi ognuno è tornato alle proprie occupazioni principali sapedo di aver comunque regalato un sorriso a persone che non stanno vivendo un periodo propizio, ma con la speranza di miglioramento.

