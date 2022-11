Siena, una scultura di Alberto Inglesi esposta nel centro storico

18 novembre 2022 a

a

a

Arte nelle strade di Siena, con un omaggio della città ad Alberto Inglesi, recentemente ammesso all'Accademia delle arti del disegno di Firenze, la più antica del mondo (fondata nel 1563), con il titolo di Corrispondente della classe di Scultura.

Lo scultore Alberto Inglesi ammesso all'Accademia delle arti e del disegno di Firenze: la più antica del mondo

Una sua opera, raffigurante l’Arcangelo Gabriele, sarà posizionata di fronte alla Torre dei Malavolti, fra via Pianigiani e via dei Montanini: lo ha deliberato la giunta comunale nella riunione di ieri, giovedì 17 novembre. La suggestiva scultura rimarrà esposta dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. "Abbiamo deciso – sostiene l’assessore alla cultura Pasquale Colella, che ha proposto la delibera – assieme al maestro Inglesi di dare continuità al progetto artistico specificatamente pensato per il periodo natalizio, iniziato lo scorso anno con la collocazione della scultura negli spazi delle Logge del papa. Stiamo parlando di un nome conosciuto e riconosciuto nel panorama artistico internazionale e l’opera ben si contestualizza con il calendario natalizio L’arte illumina il Natale: a Siena fra emozioni e sostenibilità, realizzato dall’amministrazione comunale”. Il provvedimento non prevede impegni di spesa per l’amministrazione comunale.

Asta online a scopo benefico, opere anche di chi ha realizzato Drappelloni e Masgalani

Il maestro senese, pupillo del critico d'arte Gilberto Madioni, pur essendo uno scultore capace di sperimentare anche tecniche e materiali innovativi, è stato capace di lasciare un segno tangibile anche nel Palio: è infatti suo il Drappellone del 16 agosto 1995 (custodito nel museo del Leocorno), che ha spalancato una porta sui canoni di realizzazione di quella particolare opera e ha fatto epoca. Per qualcuno è addirittura il più bello del XX secolo.

Buono e Cattivo Governo, visite eccezionali dal ponteggio all'altezza dell'opera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.