Siena, Strada Chiantigiana chiusa: botta e risposta tra Provincia e consigliere di Castelnuovo sui disagi

Nei giorni scorsi Lorenzo Rosso, consigliere comunale di Castelnuovo Berardenga e presidente della Commissione di controllo, ha denunciato i disagi legati alla chiusura di Strada Chiantigiana in località Ponticini per lavori che tagliano fuori importanti parti del Chianti dal collegamento diretto con Siena, provocando disagi sia ai residenti che alle attività commerciali, mentre nel cantiere, in seguito a sue ispezioni, non lavorerebbe nessuno.

Chiantigiana bloccata dai lavori ma il cantiere è fermo: disagi per la viabilità, Fratelli d'Italia protesta

L'amministratore la denunciato tutto ciò con un comunicato, a cui la Provincia ha risposto: “I lavori, le cui tempistiche sono al momento ampiamente rispettate rispetto al cronoprogramma individuato, sono stati suddivisi in due fasi, proprio per ottimizzare i tempi tecnici di attesa e arrecare il minor disagio possibile all’utenza stradale. La prima fase, e quindi la prima chiusura della strada, è partita il primo agosto con la realizzazione dei pali. A conclusione dei lavori, a decorrere da giovedì 11 agosto 2022, la strada è stata prontamente riaperta. La seconda fase dei lavori, quella più impegnativa, che prevede la demolizione delle attuali travi a sbalzo e la realizzazione di un nuovo impalcato oltre alla sostituzione delle barriere stradali, è stata avviata con conseguente chiusura della strada, a partire dal 24 ottobre 2022. Durante la chiusura della strada, come indispensabile, sono sempre stati garantiti tutti i servizi pubblici, a partire dal trasporto pubblico locale. I lavori di messa in sicurezza della struttura si rendevano oltremodo necessari proprio per garantire la completa funzionalità della strada e per scongiurare un possibile ulteriore deterioramento del ponte che ne avrebbe pregiudicato l’utilizzo e che avrebbe portato ad interruzioni ben più lunghe”.

Il ping pong prosegue con la contro-replica di Rosso: "Un comunicato che non dice niente né chiarisce i fatti inerenti la mia denuncia, Cioè che per molti giorni nessun operaio è stato presente al cantiere, e solo dopo la mia segnalazione se ne trovavano due ad armeggiare con pale a mano e senza alcun mezzo meccanico. La Provincia e il suo neo presidente ci dicano i motivi e individuino i responsabili di tale grave vicenda e quando intendano riaprire questa importante arteria che divide e isola tutto il Chianti senese e l'Aretino dal capoluogo, e se intendano far procedere il cantiere a pieno regime, viste le lentezze e i tanti disagi che i cittadini devono subire per tale interruzione, costretti quotidianamente a lunghi percorsi alternativi. Solo questo ci interessa”.

