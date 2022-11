Siena, caro energia: la commissione anti-rincari del Comune si riunisce due volte in 24 ore

18 novembre 2022 a

Due riunioni in 24 ore per la commissione anti-rincari istituita dal Comune di Siena. Che si è riunita mercoledì 16 novembre a partire dalle ore 17 e giovedì 17 novembre, sempre a Palazzo Berlinghieri in Piazza del Campo, a partire dalle ore 18. C’è la volontà di dare un’accelerata ai lavori nell’ottica di terminare questo incarico, che i commissari svolgono a titolo gratuito, entro la fine di novembre. Successivamente, infatti, verrà effettuato un passaggio in consiglio comunale mentre le risorse dovranno essere stanziate entro la fine di dicembre.

Il Comune ha messo a disposizione un milione e 300 mila euro che dovranno adesso essere suddivisi e spartiti per aiutare famiglie, imprese e associazioni ad affrontare l’aumento dei prezzi e i rincari delle bollette che si sono registrati nel corso degli ultimi mesi. Sono otto i componenti della commissione: la presidente è Maria Concetta Raponi e della maggioranza vi fanno parte anche Paolo Salvini, Maurizio Forzoni e Lorenzo Lorè. In commissione sono presenti i consiglieri di minoranza Alessandro Masi, Pierluigi Piccini e Claudio Cerretani. Ne fa parte infine il segretario generale del Comune di Siena Franco Caridi. “Stiamo procedendo con estrema rapidità – dichiara la presidente della commissione anti-rincari, Maria Concetta Raponi – Tengo fede alle mie dichiarazioni. Abbiamo acquisito tutti i dati necessari per effettuare il nostro lavoro relativi ad imprese, famiglie, terzo settore. Si tratta di informazioni e dati statistici che gli enti pubblici hanno. Già nel corso del nostro secondo incontro li abbiamo analizzati insieme agli altri commissari. Avanti in maniera molto proficua, con tranquillità e con massimo spirito di collaborazione. Ci stiamo trovando d’accordo sul lavoro da compiere”.

Ora si entra nel vivo dell’attività. “Vogliamo accelerare – afferma Raponi – per rispettare l’impegno preso. Stiamo scendendo sempre più nel dettaglio. Dovremo fornire al consiglio comunale, dove ci sarà poi il passaggio successivo, i criteri e le linee guida per lo stanziamento di queste risorse. Dovremo quindi fornire un indirizzo che poi passerà sui banchi dell’assise cittadina. Vogliamo finire il prima possibile, abbiamo una tabella di marcia spedita e stiamo lavorando sodo”. “Ogni commissario – conclude Raponi – è consapevole della rilevanza del lavoro e sente la responsabilità di questo incarico. E infatti siamo sempre tutti presenti alle nostre riunioni. Sappiamo che questo è un periodo difficile per tutti. Noi cercheremo di arrivare a distribuire queste risorse, e si tratta di una cifra comunque importante, in modo che possa esserci un aiuto concreto per tutti. Uno degli aspetti dei quali dovevamo tenere conto era quello di non sovrapporci al Decreto aiuti del governo. In queste riunioni stiamo valutando anche questi aspetti, dovevamo attendere questo documento per capire se fossero inserite delle linee guida per gli enti locali”.

