Siena, spiragli per il futuro di Pay Care e dei suoi lavoratori. La Cgil: "Ci sono aziende interessate"

“Qualche azienda si è interessata alla vicenda della Pay Care e ai suoi lavoratori. Si tratta di tre, quattro imprese che hanno chiesto informazioni sui profili professionali dei lavoratori e sui possibili costi da dover sostenere”. Massimo Onori, segretario generale della Fiom Cgil di Siena, dà una notizia molto positiva, con informazioni che potrebbero sbloccare la vicenda dei lavoratori Pay Care. I quali, dopo l’accordo siglato tra l’azienda, i sindacati e la Regione Toscana, attendono di trovare altre aziende per una loro ricollocazione lavorativa e professionale. E’ quanto si sta cercando ormai da tempo, e già l’interessamento alla vicenda di alcune imprese del territorio può essere salutata con grande soddisfazione.

“Ci sono lavoratori da ricollocare – dichiara Onori – Le imprese che si sono fatte avanti sono nella fase iniziale della valutazione. Se anche dovessero proseguire in questo percorso si dovrà capire quanti lavoratori potrebbero andare ad assumere. Nel giro di alcune settimane avremo informazioni in più su quello che potrà essere fatto. Ricordo che per il passaggio in un’altra azienda serve sempre anche la disponibilità e la volontà da parte del lavoratore che deve dare il proprio consenso”. L’accordo tra sindacati e l’azienda Pay Care, che si occupa di servizi di call center, è relativo alla questione dei 39 esuberi programmati. E’ stata trovata l’intesa sulle cifre, una parte saranno coperte dalla Regione Toscana e una parte dall’azienda Pay Care. Sono previsti incentivi all’esodo mentre i vari enti coinvolti, come la Regione Toscana e i sindacati, sono al lavoro con l’obiettivo di trovare altre imprese che possano andare ad “assorbire” e ad assumere i 39 lavoratori.

L’accordo prevede per i lavoratori che usciranno da Pay Care entro gennaio anche senza che sia stata loro trovata una nuova occupazione e collocazione lavorativa la possibilità di percepire 28 mila euro lordi. Qualora invece, sempre entro gennaio, un lavoratore uscirà perché avrà trovato un nuovo posto di lavoro l’azienda che “assorbirà” il dipendente percepirà 24 mila euro (16 mila da Pay Care e 8 mila dalla Regione Toscana) e 12 mila euro andranno al lavoratore. Da febbraio in avanti le cifre si abbassano: l’incentivo all’esodo senza nuova occupazione scende infatti a 20 mila euro da febbraio a luglio del 2023, da agosto a novembre del prossimo anno sarà invece di 18 mila euro. I lavoratori, nel frattempo, restano in regime di solidarietà, che scade a febbraio del prossimo anno ma che verrà prorogata fino al prossimo novembre. Nel nuovo accordo sottoscritto con Pay Care, tuttavia, si parla anche di un consolidamento del sito senese attraverso la ricerca di nuovi lavori e di ulteriori commesse. “A noi interessa – aveva commentato dopo l’accordo Massimo Onori – che queste persone restino nel mondo del lavoro. Poi i lavoratori decideranno cosa fare e se questi incentivi basteranno”.

