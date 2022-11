Siena, Buono e Cattivo Governo del Lorenzetti: visite eccezionali dal ponteggio all'altezza dell'opera

17 novembre 2022 a

a

a

All'interno del cartellone di eventi del Comune di Siena "L'arte illumina il Natale" a partire dal 23 novembre sarà possibile prenotare i biglietti per ammirare eccezionalmente dal ponteggio, ad altezza dell'opera, il ciclo del Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti. Le visite del cantiere di manutenzione conservativa, presente nella sala della Pace, si svolgeranno dal 1 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. Saranno solo 54 i visitatori giornalieri che nel periodo di apertura potranno accedere al cantiere. Tra i capolavori che hanno contribuito a rendere celebre Siena nel mondo le Allegorie e gli Effetti del Buono e Cattivo Governo, realizzate tra il 1338 e il 1339 dal pittore senese rappresentano le due forme di governo della Democrazia e della Tirannide e i loro opposti effetti sulla città, sulle campagne e sulla vita quotidiana delle persone. Nelle tre pareti della sala dove le raffigurazioni allegoriche si alternano con le ariose prospettive della città e del territorio circostante, la lezione di Giotto e la grande tradizione senese si fondono armonicamente dando forma a concetti etici universalmente riconosciuti, che rendono il messaggio del Buon Governo ancora oggi di stretta attualità.

Sangiuliano: "I reperti etruschi ritrovati in provincia di Siena attireranno studiosi da tutto il mondo"

"Un'occasione unica al mondo quella di poter vedere da vicino il capolavoro di Lorenzetti – commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi – Dare la possibilità ai nostri cittadini e ai molti turisti, che saranno presenti a Siena durante le festività natalizie, di ammirare i celebri affreschi sarà per Siena un grande motivo di orgoglio. Sarà possibile prendere parte a visite guidate approfondite condotte da personale specializzato". "Una città d'arte ricca di tesori come la nostra non poteva avere durante le feste un biglietto di visita migliore di questo – aggiunge l'assessore alla Cultura del Comune di Siena Pasquale Colella – Il ciclo di affreschi del Lorenzetti costituisce uno dei gioielli del Palazzo Pubblico. Partire dalla visita al cantiere per godersi ovviamente tutto il Museo Civico e le mostre presenti nello stesso periodo al Santa Maria della Scala". Il progetto Alla fine del 2021 il Comune di Siena ha promosso un progetto di diagnostica, manutenzione conservativa e valorizzazione del capolavoro di Ambrogio Lorenzetti, che ha avuto inizio ad aprile 2022 con l'istallazione di un particolare ponteggio 'a platea' al fine della verifica dello stato conservativo degli affreschi per la valutazione delle azioni più idonee alla loro salvaguardia. Di concerto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Provincie di Siena, Arezzo e Grosseto è stato avviato un complesso iter diagnostico e conoscitivo, la cui prima parte sarà conclusa entro il 30 novembre 2022, cui seguirà una pausa tecnica di circa due mesi al fine di consentire la valutazione da parte dei tecnici e dell'ente di tutela dei risultati emersi.

Duomo, da Opera Laboratori 600 euro ai dipendenti del Complesso Monumentale: sostegno straordinario a dicembre

Nel corso di questa pausa temporale sarà possibile per il pubblico poter accedere al ponteggio che consente una visione a 360 gradi dell'intero ciclo. La visita, articolata per piccoli gruppi con visita guidata, si presenta come un'occasione unica e immersiva che consentirà per un periodo limitato al visitatore di poter osservare da un punto di vista privilegiato gli affreschi lorenzettiani nella loro variegata ricchezza di dettagli, per lo più invisibili da basso e nella complessità delle soluzioni adottate dall'artista. Tariffe per le visite guidate: biglietto unico intero di 15 euro oltre ingresso Museo Civico di 6 euro, biglietto ridotto residenti 15 euro (ingresso al Museo Civico gratuito per i residenti nel Comune di Siena). Prenotazioni Dal giorno 23 novembre 2022 sarà possibile l'acquisto on line direttamente dal seguente link: https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/timeslot?tsproduction=43 A partire dal giorno 23 novembre 2022 sarà inoltre possibile effettuare la prenotazione tramite il Servizio Sistemi Informatici del Comune di Siena inviando una e-mail all'indirizzo [email protected] indicando il numero dei partecipanti (specificando se residenti nel Comune di Siena) , recapito telefonico, giorno della visita oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0577/292614-15. Le prenotazioni effettuate tramite i Servizi Informatici del Comune di Siena saranno gestite dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dovranno essere saldate anticipatamente secondo le modalità che verranno comunicate al momento della prenotazione. Sono previsti 6 turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica con inizio nei seguenti orari: ore 10,30; ore 11,15; ore 12,00; ore 14,45; ore 15,30; ore 16,15. Le visite guidate saranno in lingua italiana ad eccezione della visite delle ore 10,30; ore 11,15; ore 12,00 di ogni lunedì mattina che saranno riservate in lingua inglese. Il giorno 25 dicembre 2022 il Museo Civico osserverà un giorno di chiusura e pertanto le visite saranno sospese. Il giorno 1 gennaio 2023 il Museo Civico aprirà al pubblico alle ore 12,00. Saranno pertanto disponibili i turni di visita pomeridiani delle ore 14,45; ore 15,30; ore 16,15. Ogni turno di visita sarà consentito ad un massimo di 9 persone ed avrà una durata di 30 minuti circa. Si svolgerà con l'accompagnamento di una guida turistica autorizzata il cui costo è compreso nel ticket di accesso. Non sarà ammessa la visita al cantiere priva di accompagnatore. I biglietti non fruiti non saranno rimborsati. In caso di disponibilità, per mancato esaurimento della fascia oraria, gli ingressi potranno essere acquistati anche presso la biglietteria del Museo Civico nello stesso giorno della visita.

Assegnati i lavori strategici per il secondo lotto al Santa Maria della Scala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.