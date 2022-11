SiAmo Siena aspetta le decisioni di Luigi De Mossi ma pensa a Pasquale Colella come candidato sindaco

Gennaro Groppa 17 novembre 2022 a

a

a

Ma SiAmo Siena cosa fa? Qual è l’umore e quali sono i pensieri degli esponenti del gruppo civico che sostiene il sindaco Luigi De Mossi? Nelle ultime settimane tanto è stato scritto sugli incontri effettuati tra esponenti di partiti del centrodestra relativamente alla possibile ricandidatura a sindaco di Luigi De Mossi. Un incontro è stato effettuato mercoledì scorso a Roma alla presenza di Giovanni Donzelli, di Matteo Salvini e di esponenti di Forza Italia; confronti e chiacchierate costanti ci sono anche a Siena tra gli esponenti locali dei tre partiti. Quindi Fratelli d’Italia (che ormai guida la coalizione di centrodestra, a Roma come a Siena), Lega e Forza Italia sono al centro di quelle che sono le azioni, le dinamiche e le decisioni politiche per andare a delineare lo scenario cittadino. Donzelli ha parlato con il sindaco De Mossi, che ora si è preso qualche giorno per fare le sue valutazioni. “Io sono un uomo libero – ha detto sabato il primo cittadino. – Sono stati cinque anni molto articolati, di grandi soddisfazioni ma anche di tante imprevedibili situazioni che si sono verificate. Ho chiesto un minimo di tempo per fare delle riflessioni e per arrivare a delle scelte che saranno esclusivamente mie”.

Capitani al posto di Michelotti come assessore. Ecco la scelta per la giunta



Tuttavia in tutte queste discussioni e in queste chiacchierate sembra venir meno la considerazione dell’importante sostegno e apporto civico che De Mossi ha avuto sin dal momento della sua candidatura a sindaco e poi dalla sua elezione nel 2018 in avanti. E d’altronde lo stesso primo cittadino ha sempre ricordato nel corso degli anni di essere un civico e di non avere in tasca alcuna tessera di partito. Da SiAmo Siena negli ultimi tempi le bocche sono rimaste cucite. Nessun commento arriva dal gruppo civico. I cui esponenti probabilmente osservano la situazione e, come tutta la città, attendono le parole e le decisioni di De Mossi. Tuttavia si tratta di un gruppo che ha numeri importanti in consiglio comunale, che esprime un assessore e che alle elezioni comunali potrebbe anche puntare ad un 8-9% di voti dell’elettorato che potrebbe risultare cruciale.

Via libera di Donzelli a De Mossi per la candidatura a sindaco



In questo momento SiAmo Siena ha tre propri esponenti in consiglio comunale, lo stesso numero di Forza Italia e due in meno di Lega e Fratelli d’Italia (che ne hanno 5 a testa): si tratta della capogruppo Maria Concetta Raponi, da poco nominata presidente della commissione anti-rincari che dovrà decidere come distribuire il milione e 300 mila euro messi a disposizione dal Comune per aiutare associazioni, famiglie e imprese contro gli aumenti di prezzi e bollette degli ultimi mesi, e poi di Federico Minghi e Maria Elena Stabile. Il gruppo ha poi espresso Pasquale Colella come assessore alla cultura nel famoso rimpasto che ha portato in giunta anche Stefania Fattorini. La pattuglia alla base del gruppo civico è nutrita e spera di fare una buona incetta di voti alle comunali del prossimo anno. Tra di loro, oltre a chi siede in consiglio comunale e in giunta, ci sono ex consiglieri comunali come Simone Lorenzetti e Marco Fedi ed ex assessori come Leonardo Tafani. Gli esponenti di SiAmo Siena attendono dunque le decisioni di De Mossi. E se l’attuale primo cittadino facesse un passo indietro probabilmente auspicano che il candidato della coalizione possa essere un altro civico. Non semplice è infatti pensare che possano accettare uno spostamento dell’alleanza verso destra, magari con la candidatura a sindaco di Riccardo Pagni, espressione di Fratelli d’Italia. In quel caso una clamorosa rottura dell’alleanza e della coalizione non sarebbe un’ipotesi da escludere, con i civici che potrebbero andare ad utilizzare la carta della candidatura a sindaco di Pasquale Colella, ex priore della contrada della Pantera e assessore tra i più attivi.

Elezioni comunali 2023: il Pd chiama a raccolta gli iscritti. Il 18 novembre riunione con tre circoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.