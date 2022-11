Siena, a Sarteano torna il Paese dei Presepi: dall'8 dicembre un mese di iniziative

17 novembre 2022 a

Per il sesto anno Sarteano sarà “Il Paese dei Presepi”. Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 il borgo ospiterà “L’Arte nella Natività”, mostra diffusa ad ingresso libero per famiglie, bambini, appassionati e curiosi, nei locali e sale d’arte del centro storico a cura del Museo dei “Presepi dal Mondo” e di Wake Up Sarteano, il Centro Commerciale Naturale del borgo.

“Dopo i riconoscimenti a livello nazionale per le ultime esposizioni in Vaticano, ai Magazzini del Sale di Siena, presso il Polo Museale di Trani, alla Cattedrale di Carpi e all’Arciconfraternita dei Bergamaschi di Roma - commenta il sindaco Francesco Landi - la collezione dell’appassionato collezionista di presepi sarteanese Stefano Rappuoli torna fra le mura di casa e, insieme ad una selezione accuratissima di altre natività provenienti da tutta Italia, costituisce, per il sesto anno, l’offerta artistica principale del mese di appuntamenti, curati da tutte le associazioni del paese, in occasione del Natale e che connotano Sarteano sempre più come il ‘Paese dei Presepi’”. L’itinerario sarà fruibile dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, il sabato, la domenica e venerdì 6 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 e partirà dalla centralissima Sala Mostre comunale di Piazza Bargagli per addentrarsi nel “paese vecchio” con seconda tappa alla storica Farmacia Bologni (arredata con mobilio originale dei primi dell’800), per poi proseguire alla Sala d’Arte Domenico Beccafumi (dove è custodita l’Annunciazione, opera magna del manierista senese), per terminare al Museo dei Presepi, a due passi dal castello cittadino. Dalla Vigilia di Natale, e nei giorni festivi a seguire, il percorso della mostra sarà impreziosito dai Presepi Storici delle cinque Contrade della Giostra del Saracino, realizzati ininterrottamente da 40 anni, quest’anno tutti nel centro storico.

Due le esposizioni permanenti organizzate da “Intrepido Servizi” per il progetto RAM, Rocca Manenti Art: “Rinascenza, Easy Pop Collection” a cura di Roberto Mazzeo con inaugurazione sabato 3 dicembre presso il Museo Civico e “Chiese, palazzi e dipinti dell'età moderna nella Val di Chiana senese” curata da Francesco Salerno dell’Università di Siena con inaugurazione giovedì 8 dicembre in Castello e visibile fino al 12 di marzo. “La Piazza delle Stelle” si accenderà con i mercatini della Pro Loco nei due finesettimana precedenti al Natale in Piazza XXIV Giugno, insieme a tanti momenti dedicati ai bambini: la casina di Babbo Natale, le pesche di beneficienza e tanto altro ancora, a cura del Comitato Genitori e di SarteanoViva. Si aggiungono al programma il concerto della Filarmonica di Sarteano, in calendario nel dopocena di sabato 10 dicembre a San Francesco e l’ormai tradizionale accensione della Pira della Costa di Piazza per la sera della Vigilia. Capodanno, ma anche i due giorni precedenti e lunedì 2 gennaio, sarà a Teatro, con “Rumori fuori scena”, spettacolo principe della stagione teatrale della Nuova Accademia degli Arrischianti, con manifesto firmato dall’artista Giuseppe Ragazzini. Conclude il calendario, nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio, la Corale delle Consonanti e l’atteso ritorno in Piazza XXIV Giugno della Tombola della Befana, momento di divertimento e socialità dedicato a tutte le famiglie. Tutte le info sul calendario “Sarteano paese dei presepi” e sugli orari d’apertura dei musei sarteanesi sono reperibili su Sarteanoliving.com - telefono: 0578269204.

