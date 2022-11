Siena, assegnati i lavori strategici per il secondo lotto al Santa Maria della Scala

Martina Ciliani 17 novembre 2022 a

Prosegue il piano di intervento strategico del complesso museale del Santa Maria della Scala. Il Comune di Siena, attraverso un atto dirigenziale, ha affidato l'incarico dei lavori allo studio tecnico Treemme di Massimo Dreassi, approvando la spesa di 12mila euro per la realizzazione del progetto. La figura incaricata dovrà svolgere diverse prestazioni riguardanti il lotto 2 del Santa Maria della Scala: “La realizzazione di un adeguato deposito a norma antincendio e antieffrazione con un controllo climatico destinato alla conservazione delle opere; la realizzazione di collegamenti verticali dotati di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento di parte delle facciate, in misura strettamente funzionale ai restanti lavori”.

Sarà valutata inoltre la fattibilità tecnica ed economica dell'operato fino all'esecuzione stessa dei lavori edili e del coordinamento della sicurezza in fase di svolgimento. L'intervento nasce all'interno di un piano più ampio di riqualificazione visto che il complesso museale assume, come si legge dalla delibera: “Importanza ed interesse collettivo per l'identità della città e del suo territorio, motivo anche della sua eccezionale storia legata allo sviluppo della via Francigena”. E' stata la stessa giunta regionale con una delibera ad individuare il complesso come grande attrattore dell'area tematica “Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” . Il Santa Maria è divenuto dunque capofila del relativo progetto tematico sottoscritto dalla Regione e da tutti i soggetti della rete per la “valorizzazione del patrimonio storico artistico del periodo medievale, correlato al miglioramento e alla razionalizzazione dei percorsi di visita dei centri della Via Francigena ed elevato grado di attrazione”.

Regione Toscana e Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo hanno allora in data 9/12/2019 approvato l' “Accordo operativo” per l'attuazione dell'Intervento strategico sul complesso del Santa Maria della Scala del comune di Siena, rientrante nel Piano Stralcio “Cultura e Turismo”. 2.000.000 euro è la somma che veniva affidata alla Regione per tale accordo, al fine di completare in maniera ottimale la piena funzionalità degli spazi recuperati con interventi infrastrutturali di fondamentale importanza. La complessità dei lavori ha però reso necessaria la suddivisione dei lavori in due lotti. Il primo riguardava la disattivazione della centrale termica generale del museo, la realizzazione di nuovi locali destinati alla centrale termica del ristorante e dei laboratori di restauro con resede posteriore al museo, nonché la disattivazione della centrale frigorifera esterna e la realizzazione di nuove linee dorsali per il collegamento delle nuove centrali termiche e frigorifere. Gli interventi strategici che si apriranno ora con l'affidamento dei lavori, saranno invece sul secondo lotto: dalla realizzazione di un deposito a norma antincendio e antieffrazione per il controllo climatico alla realizzazione di collegamenti verticali dotati di impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento di parte delle facciate.

