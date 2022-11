Siena, furti nelle abitazioni: i carabinieri denunciano un ventenne cittadino straniero

16 novembre 2022 a

A Siena, i carabinieri del locale comando di compagnia hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero, 20enne, poiché indiziato di aver commesso un furto in abitazione in città. I carabinieri sono intervenuti nel primo pomeriggio del 14 novembre, a seguito dalla richiesta di aiuto del proprietario di un appartamento a Siena, che aveva sorpreso un uomo intento a rovistare all’interno della propria camera da letto. Il ladro aveva approfittato di una finestra della camera lasciata aperta e si era introdotto all’interno dell’abitazione. Il proprietario di casa, presente all’interno e richiamato dai rumori provenienti dalla camera, si è avvicinato e si è trovato di fronte il malvivente. Vistosi scoperto, l’uomo è fuggito ma è intervenuta subito una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Siena, trovatasi in quel momento a transitare nei pressi dell’abitazione.

I carabinieri hanno notato il ladro che si allontanava velocemente dall’abitazione e si sono lanciati immediatamente sulle sue tracce. Ne è nato un inseguimento a piedi che è terminato poco dopo, quando il giovane straniero è stato bloccato definitivamente dai militari. Nella disponibilità del fermato è stato rinvenuto del denaro che aveva sottratto poco prima nell’abitazione e che è stato immediatamente restituito al proprietario.

Lo straniero è stato condotto al comando dell’Arma di Siena, per l’attività di polizia giudiziaria conseguente, venendo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena e, a seguito di successivi accertamenti, risultando irregolarmente presente sul territorio nazionale, è stata avviata la procedura amministrativa per la sua espulsione dal territorio nazionale.

