Siena, assolti i tifosi bianconeri accusati di rissa. Erano stati raggiunti dal Daspo

16 novembre 2022 a

a

a

Cinque tifosi del Siena calcio erano accusati di rissa ma il Tribunale di Siena li ha assolti. Questo il verdetto emesso martedì 15 novembre dal giudice Simone Spina, che doveva esaminare il caso relativo ad alcune tensioni scoppiate al termine della partita di calcio di Serie C tra Siena e Montevarchi del 6 febbraio 2022. Questa volta le scintille non erano scoccate tra i sostenitori senesi e quelli ospiti ma internamente tra i supporters bianconeri, in relazione alla scelta di alcuni gruppi di sostenitori di non entrare sugli spalti come protesta nei confronti delle restrizioni Covid, che imponevano di indossare le mascherine, osservare il distanziamento e non mangiare e bere.

La decisione di alcuni elementi, che avrebbero di contro preferito presenziare in curva, aveva fatto scoppiare una diatriba che ha poi costretto l'intervento degli agenti di Polizia, con la Questura la quale ha poi firmato cinque provvedimenti di Daspo nei confronti di un uomo di 56 anni, uno di 36, e tre rispettivamente di 20,21 e 23 anni.

“Un dopo partita deprecabile – aveva tuonato il questore Pietro Milone, stigmatizzando il tentativo, a suo dire, da parte di alcuni di egemonizzare la curva - dove si è arrivati alle mani tra persone che addirittura tifano la stessa squadra. Ma quello che soprattutto non va bene è che nessuno si può permettere di poter decidere cosa un’altra persona che entra allo stadio può fare oppure no, se può o meno fare il tifo, se può fare un coro piuttosto che un altro. Quello che è accaduto nel dopo Siena-Montevarchi è assolutamente intollerabile”.

Sedici in totale erano state le persone sentite in Questura, fra questi anche quattro minorenni al tempo, due dei quali furono affidati ai genitori, e due richiamati perché hanno avevano acceso dei fumogeni. L'iter è andato con la denuncia penale a carico dei cinque, sfociata nel processo con l'accusa di rissa: ma difesi dai legali Alessandro Betti, Giulio Pisillo, Emiliano Bianchi e Jacopo Meini (che rappresentava due posizioni) i cinque imputati sono riusciti ad affermare la loro innocenza e l'insussistenza della contestazione di rissa, e sono stati così prosciolti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.