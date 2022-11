Siena, la Municipale sospende un'attività commerciale priva di licenza

15 novembre 2022 a

Polizia municipale di Siena molto attiva anche in questo periodo, con gli agenti impegnati in un'intensa attività di controllo e prevenzione che si estende su tutto il territorio comunale.

In particolare, all'interno delle verifiche che vengono portate avanti sugli esercizi commerciali della città, sono stati fatti specifici controlli sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso dei quali il nucleo polizia amministrativa e commerciale, che ha agito in collaborazione con il nucleo vigilanza territoriale del corpo dei vigili urbani senesi, ha individuato in centro un locale aperto al pubblico e in piena attività, ma che esercitava privo dei necessari titoli abilitativi. Di conseguenza, sono scattati i provvedimenti richiesti dal caso, ovvero una sanzione (che può arrivare fino alla cifra di 15 mila euro) e l'immediata sospensione dell'attività.

Gli uomini del corpo di polizia municipale di Siena, in questo caso, hanno adottato le indicazioni che sono previste dalla Legge regionale n.62/2018 in materia. Il Comune, anche con i provvedimenti in tema di concessione del suolo pubblico prorogata fino al termine del 2022 con le conseguenti modifiche alla circolazione veicolare dove necessario, sta dimostrando di voler venire incontro agli imprenditori della ristorazione duramente provati dal Covid e con tutte le intenzioni di risollevarsi e ripartire per tornare ai risultati registrati nel periodo pre-pandemia, ma non per questo è disposto a chiudere un occhio e lasciar correre davanti a infrazioni che violano la legge. Anche per rispetto verso i commercianti che si attengono scrupolosamente alle direttive e sono in regola.

