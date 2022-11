Siena, furti in abitazione: i carabinieri bloccano un 32enne grazie all'aiuto dei cittadini

15 novembre 2022 a

Ladri di abitazione, con la collaborazione dei cittadini i militari sventano furto e rintracciano uno dei presunti malviventi.

E' accaduto a Montepulciano, dove i carabinieri del locale Comando di Compagnia hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero, di 32 anni, indiziato di aver commesso un furto ed un tentato furto in due distinte abitazioni in località di Montepulciano Stazione.

L’operazione è scattata nel pomeriggio del 10 novembre scorso, dopo che la consumazione di alcuni furti nella zona aveva allertato i Carabinieri di Montepulciano, che hanno incrementato la presenza nell’area nelle fasce orarie più a rischio.

Fondamentale è stata però la collaborazione di un cittadino, che è riuscito a contattare prontamente la centrale operativa dell’Arma dei Carabinieri quando, rientrando a casa, aveva sorpreso due uomini travisati che avevano forzato il portone dell’appartamento sottostante, nel tentativo di introdursi all’interno.

I Carabinieri della Compagnia di Montepulciano, presenti in area poiché era in corso un servizio straordinario di controllo del territorio, sono così giunti sul posto quasi nell’immediatezza, riuscendo a mettersi sulle tracce dei fuggitivi e a rintracciare e bloccare uno dei due malfattori. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire sulla persona del fermato del denaro contante, che era stato asportato poco prima da un’altra abitazione, sempre a Montepulciano.

Il fermato è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, mentre proseguono le indagini per identificare il complice, riuscito a dileguarsi.

Quanto accaduto - spiegano i carabinieri in una nota - dimostra chiaramente che una stretta e tempestiva collaborazione tra i cittadini ed i servizi di pronto intervento sia un connubio fondamentale per il contrasto dei reati predatori, nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.

