Siena, elezioni comunali 2023: il Pd chiama a raccolta gli iscritti. Il 18 novembre riunione con tre circoli

15 novembre 2022 a

a

a

Elezioni comunali 2023: il centrosinistra non solo ancora non ha un candidato sindaco ma nemmeno sa quali saranno le modalità per andare a sceglierlo. Lo sfoglio della margherita “primarie sì – primarie no” ancora non ha dato un esito certo. “Continuiamo a non prendere una decisione – dicono alcuni esponenti del Partito democratico cittadino – e intanto c’è Pacciani che già incontra i cittadini e mette i manifesti per la sua candidatura”. Le fibrillazioni, dunque, crescono.

Tavolo del centrosinistra senza 5 Stelle e Italia Viva. Il Pd: "Nessuna chiusura"

Per cercare di fare chiarezza, intanto, il Pd ha convocato per venerdì 18 novembre alle ore 21 una nuova riunione, che questa volta sarà aperta ad alcuni circoli cittadini: sono infatti “convocati” gli iscritti al partito che fanno parte dei circoli di Sant’Agostino, della Lizza e delle Logge. La riunione si terrà proprio nel circolo del Pd di Sant’Agostino in via di città. Il titolo della riunione è quanto mai significativo: “Venite a dirci la vostra”. Perché a quanto pare la segreteria comunale (che comunque sta proseguendo sondaggi e contatti, che non si sono mai fermati) vuole sentire la base del partito e capire qual è l’umore della stessa.

Intanto dentro il Pd e dentro tutta la coalizione circolano una serie innumerevole di ipotesi. Tanti vogliono le primarie: le vuole Ernesto Campanini del “gruppo primarie”, le vuole Massimo Vita e anche una parte significativa dello stesso Pd. Campanini, Vita, il capogruppo del Pd in consiglio comunale Alessandro Masi vi parteciperebbero. Anna Ferretti della Caritas ha invece chiarito - in un post - di non avere avuto proposte politiche. Il nome nuovo emerso negli ultimi giorni sarebbe quello di Paola Rosignoli, anche lei ex assessore comunale.

“Ancora non c’è una linea condivisa e quindi tutti possono dire la loro”, affermano ancora alcuni esponenti del Pd. E allora le ipotesi sono variegate: dopo il no ricevuto da Francesco Frati c’è chi ha ripreso in mano una vecchia idea, quella di provare a risondare la disponibilità di un altro ex Rettore come Angelo Riccaboni. C’è poi chi tira sempre in ballo la carta dell’ex vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni. E c’è stato anche chi, e si tratta comunque di esponenti della minoranza del Pd e più vicini ad aree centriste, ha ricordato che tra chi si è già autocandidato c’è Emanuele Montomoli, che ha avanzato la sua proposta da civico.

Montomoli si candida a sindaco: "Il Pd ha distrutto la città, il centrodestra ha creato scontenti. Ecco cosa farò se sarò eletto"

Montomoli che a lungo è stato accostato allo schieramento di centrodestra, mentre adesso sarebbero alcuni esponenti del Pd a dire di poter pensare a lui. Aggiungendo inoltre che, a loro avviso, un appoggio a Montomoli potrebbe portare con sé anche l’appoggio dei partiti del Terzo Polo (uno scenario, questo, tutto comunque da dimostrare). Da capire inoltre se una simile ipotesi, quella di un appoggio a Montomoli, possa essere vista di buon occhio dal segretario comunale Pd Massimo Roncucci e dai suoi più stretti collaboratori.

Gli scenari dunque sono svariati, ma chi deve decidere ha sempre meno tempo per farlo. Venerdì 18 novembre potrebbe essere un momento importante di confronto e di discussione. In casa Pd si spera che la riunione possa essere utile per fare un po’ di chiarezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.