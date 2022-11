Siena Jazz ed Erasmus+, vinto il bando: via a nuovi progetti internazionali

13 novembre 2022 a

a

a

Siena Jazz vince il bando Azione chiave 171 International Credit Mobility di Erasmus + e parte con due importantissimi progetti internazionali.

Con questi fondi, si darà il via ai progetti con varie università, quali Berklee College of Music, The New School Corporation, Texas State University (Stati Uniti), McGill University (Canada) e Sarajishvili Tblisi State Conservatoire (Georgia).

Comincia inoltre la collaborazione con tre importanti accademie europee che partecipano al progetto Encouters - Jazz Bip 2022 firmato Siena Jazz, il cui anno accademico si è appena aperto. Un progetto all’insegna dell’internazionalizzazione, che prevede un programma intensivo di scambi musicali che fino al 16 novembre ospita a Siena tre prestigiose Accademie musicali europee: il Conservatorio Van Amsterdam, il Conservatorio Liceu di Barcellona e l’Universidade Lusiada di Lisbona.

I risultati del programma formativo saranno presentati in anteprima nazionale al jazz club UnTubo nella serata del 16 novembre con ingresso gratuito a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un evento musicale unico creato per l’occasione con il maestro David Boato, trombettista che rappresenta Siena Jazz, e altre stelle del jazz internazionali come il chitarrista Nuno Da Costa, Ilja Reijngoud, trombonista e Gabriel Amargant Marzo, noto clarinettista.

Il progetto, sostenuto attraverso il Ministero italiano della cultura, grazie all’intercettazione da parte dell’accademia senese del contributo relativo al sostegno di progetti mirati alla diffusione della musica jazzistica italiana, e dal Programma Erasmus+, vede la partecipazione di docenti e studenti dei Conservatori ospiti che in collaborazione con i migliori studenti di Siena Jazz si confronteranno sull'improvvisazione creativa e sulla costruzione di repertori congiunti.

Concerti analoghi saranno presentati inoltre nelle città partner, grazie alla realizzazione di performance live sui palcoscenici di Amsterdam, Lisbona e Barcellona. Una selezione di studenti dei corsi accademici di Siena Jazz sarà infatti ospite dei Conservatori di Barcellona, Lisbona e Amsterdam, dove si esibiranno in una performance live a fine progetto.

Nel 2023 avverrà, come da programma, il lancio del progetto triennale di cooperazione internazionale che vedrà l’eccellenza jazzistica senese impegnata nello sviluppo di scambi artistici e accademici con Berklee College of Music, The New School Corporation, Texas State University (Stati Uniti), McGill University (Canada) e Sarajishvili Tblisi State Conservatoire (Georgia).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.