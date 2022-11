Siena, elezioni 2023, De Mossi: "Scelta della ricandidatura? E' solo mia"

13 novembre 2022 a

a

a

“Io sono un uomo libero. Sono stati cinque anni molto articolati, di grandi soddisfazioni ma anche di tante imprevedibili situazioni che si sono verificate. Ho chiesto un minimo di tempo per fare delle riflessioni e per arrivare a delle scelte che saranno esclusivamente mie”. Così si è espresso il sindaco Luigi De Mossi relativamente alla possibilità di una sua ricandidatura a primo cittadino alle elezioni amministrative del prossimo anno a Siena. Il sindaco ha affrontato l’argomento a margine della cerimonia di intitolazione e di posizionamento di una targa commemorativa per il Maestro Ettore Bastianini, che si è svolta sabato 12 novembre nel foyer del teatro dei Rinnovati.

La settimana che si apre domani, lunedì 14 novembre, a questo punto, potrebbe essere cruciale per la decisione sulla ricandidatura. Dopo l’incontro romano con Giovanni Donzelli, Matteo Salvini e altri leader del centrodestra italiano De Mossi si è preso del tempo per riflettere. La “palla” è tornata in mano al sindaco che da civico, qual è, dovrà comunicare adesso le sue scelte. Le mosse dei partiti del centrodestra arriveranno di conseguenza dopo che Giovanni Donzelli ha chiesto per l’appunto a De Mossi di far conoscere pubblicamente le proprie decisioni.

Così si è espresso De Mossi ieri pomeriggio sugli incontri romani: “Sono stato a Roma, è un fatto noto, l’avevo detto anche in consiglio comunale. Credo che come diceva Mark Twain ‘Quando una persona dice la verità non si deve dimenticare di nulla’. Nella circostanza ho parlato con il viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi di alta velocità, dell’elettrificazione della linea ferroviaria, dei lotti 0, 4 e 9 della Siena-Grosseto. Ci sono stati a Roma anche altri colloqui legati agli assetti futuri di questa città e questi non dipendono solo da me”.

Poco prima, ieri pomeriggio, il sindaco aveva partecipato alla cerimonia di scopertura della targa. De Mossi ha ricordato Ettore Bastianini con queste parole: “Qui celebriamo il suo ricordo ma al tempo stesso anche la sua presenza perché questa è una città che riconosce sempre chi le dà lustro. La città ha il dovere di ricordare i suoi grandi figli. Il foyer del teatro dei Rinnovati intitolato a Ettore Bastianini è a mio avviso un obbligo. Per ricordarlo e per celebrarlo ci sono stati i concerti in Piazza e al teatro dei Rinnovati, devo ringraziare tutte le associazioni che ci hanno sostenuto a questo riguardo e la contrada della Pantera di cui è stato anche capitano vittorioso. Questa iniziativa si inquadra dunque nel centenario della sua nascita, non potevamo che fare tutte queste cose”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.