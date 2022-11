Siena, quartiere di Ravacciano: il candidato sindaco Pacciani promette un parco urbano il Portierato sociale

13 novembre 2022 a

Si è concluso a Ravacciano il percorso di ascolto e partecipazione Strada per Strada del candidato sindaco Fabio Pacciani e del Polo civico Siena. Due le proposte emerse: progettare un parco urbano e sperimentare nel quartiere il primo progetto di Portierato sociale promosso dal Comune a sostegno dei fragili e dei residenti più anziani.

Pacciani ha risposto, punto per punto, ai temi sollevati dai cittadini nel precedente incontro con proposte di interventi, progetti e soluzioni di breve e medio periodo, a cominciare da decoro urbano, Aru, sicurezza stradale e barriere architettoniche, ma anche gestione dei rifiuti e sosta selvaggia. "Abbiamo proposto alcune soluzioni di breve e medio periodo - ha spiegato - che saranno poi inserite nel programma di governo per Siena 2023 – 2028. Interventi che riteniamo possibili realizzare e programmi più importanti che andranno, in caso di vittoria, verificati nella loro fattibilità economica e tecnica. Siena ha bisogno di tornare a sentirsi una comunità e per farlo dobbiamo ripartire dai quartieri e da quelli che sono i luoghi più vissuti dagli abitanti come le aree verdi, i parchi pubblici, le piazze e i luoghi di aggregazione. Nel caso di Ravacciano, i Giardini Montagnani rappresentano una delle aree più frequentate da bambini, anziani e famiglie. Per questo l’impegno che mi prendo è quello di dare avvio a una serie di interventi per rendere questo spazio più fruibile, vivibile e sicuro. Penso a nuovi arredi, giochi per i più piccoli, alla cura del verde ma soprattutto alla realizzazione di servizi igienici particolarmente richiesti dai più anziani e dalle famiglie. Un altro aspetto che ho preso a cuore è quello delle scale di collegamento tra Ravacciano e Largo Sassetta che necessitano nel breve di una manutenzione ordinaria e nel lungo periodo di un progetto di miglioramento complessivo e di una valutazione sulla riduzione delle pendenze soprattutto per la rampa percorribile con passeggini o sedie a rotelle”.

Per quanto concerne il Portierato Sociale, "l’obiettivo è quello di individuare un luogo fisico con operatori con formazione specifica dal quale far partire una rete di attività a supporto e sostegno delle attività quotidiane dei più fragili, pratiche burocratiche, piccole commissioni, prenotazioni, accesso ai servizi amministrativi. Una proposta pensata a sostegno dei residenti anziani ma anche come luogo utile per far socializzare gli abitanti del quartiere e far sentire meno sole le persone con qualche capello bianco in più”.

