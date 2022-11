Siena, controlli della Polizia durante la movida: sorpreso con pasticche, cocaina e hashish. Denunciato per spaccio

12 novembre 2022 a

Controlli durante la movida a Siena, la Polizia ferma due giovani a bordo di un'auto e trova addosso a uno di loro droga, tra hashish e pasticche. Parte la perquisizione, la denuncia e il sequestro della sostanza.

Continuano dunque i servizi antidroga delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L'episodio risale alla notte tra venerdì 11 e sabato 12 novembre, quando alle 2.15 circa in via Diaz a Siena gli agenti hanno controllato due giovani, a bordo di un’autovettura.

Il passeggero, un 26enne di origine albanese noto per precedenti di polizia, alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di due involucri, gettandoli per terra. Prontamente recuperati, gli agenti hanno verificato che in una bustina vi erano sette pasticche di sostanza stupefacente, in un altro sacchetto invece c'era hashish. Subito perquisito, l’uomo in tasca aveva anche tre involucri con cocaina già confezionata in dosi, il tutto pronto per la consegna a domicilio nel centro cittadino, a quell'ora della notte ancora animato da numerosi giovani.

La perquisizione è stata, quindi, estesa anche alla sua abitazione di Siena: anche qui i poliziotti hanno rinvenuto dell’hashish.

Al termine dell’attività gli agenti hanno così potuto ricostruire quella che si è evidenziata come una vera e propria attività giornaliera di spaccio dell’uomo, dimorante a Siena e che, nell’evidenza degli elementi di responsabilità riscontrati dalla Polizia, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La sostanza rinvenuta - in totale 8 grammi di hashish, 3 di cocaina, le 7 pasticche - nonché il suo telefono cellulare, che veniva usato, come accertato, per i contatti con gli acquirenti, sono stati sequestrati.

