Siena, a Montalcino la piastrella per la vendemmia del Brunello è dell'imprenditore Cucinelli

L'imprenditore della moda Brunello Cucinelli ha realizzato la piastrella dedicata alla vendemmia 2022 del Brunello di Montalcino che questa sera (12 novembre 2022) alle 19 verrà posta sul muro del Palazzo comunale di Montalcino nell'ambito di Benvenuto Brunello.

La mattonella si presenta essenziale su sfondo totalmente bianco, che rimanda al gusto classico: domina Dioniso, la divinità della vite e del vino dell'Olimpo greco. Un omaggio "al Brunello di Montalcino - come scritto nella dedica dall'imprenditore - il celebre vino ove mi riconosco per nome, avvicina alla sapienza di Dioniso". Lo stesso Cucinelli commenta: “Sono sinceramente commosso e grato al Consorzio per avermi invitato a questa affascinante iniziativa. Sarà una grande emozione trovarmi in un contesto così prestigioso, ricco di storia e di arte, qual è lo splendido Teatro Astrusi, una gemma ridente di questa bellissima e nobile cittadina che ha saputo esportare un’eccellenza in un marchio conosciuto in tutto il mondo, un principe dei vini al quale mi sento così vicino, visto che sono da molti chiamato principe di Solomeo, e come un ulteriore grado di amabile affinità che con grande piacere mi lega, nel nome, al Brunello di Montalcino”.

Per quanto riguarda la vendemmia 2022 del Brunello, secondo Gabriele Gorelli (primo e unico Master of the Wine italiano), questa è stata caratterizzata dall'anno più caldo e siccitoso di sempre che ha determinato una raccolta anticipata delle uve che sono risultate ricche di polifenoli. Sono nove le giornate di degustazioni di questa edizione di Benvenuto Brunello, con 137 cantine che tengono a battesimo il millesimo 2018, il Brunello Riserva 2017 oltre al Rosso di Montalcino 2021. Tra le referenze anche gli altri due vini della denominazione: Moscadello e Sant’Antimo. Novità dell’edizione 2022, il Brunello Day (17 novembre) che porterà le nuove annate in contemporanea anche a Londra, New York, Los Angeles e Toronto.

