Siena, mai così caldo nel mese di ottobre. Tutti i dati del Consorzio Lamma

Dopo l’estate che ha sbriciolato ogni record, anche l’ottobre più caldo mai registrato a Siena. E’ molto interessante quanto rilevato ed elaborato dal Consorzio Lamma, con i dati che sono stati registrati nella stazione di Poggio al Vento, gestita dall’Aeronautica Militare. Dopo un mese di settembre particolarmente piovoso, ottobre è stato il più mite dal 1955 ad oggi, ovvero da quando sono iniziate le rilevazioni: la temperatura media è stata di 18,9 gradi, addirittura 3,4 in più rispetto alla media calcolata sul trentennio 1991-2020, pari 15,5 gradi. “Un’anomalia termica positiva davvero molto importante – osserva Bernardo Gozzini, direttore scientifico del Consorzio Lamma e primo tecnologo all’istituto per la bioeconomia – considerando che il precedente record, risalente al 1988, era di 18,5 gradi”. La media delle temperature massime di ottobre si è attestata sui 23,6 gradi, ovvero ben 3,8 gradi superiore alla media climatologica (19,8). Martedì 4 è stata registrata una temperatura massima di 26,1 gradi, quando nella prima decade di ottobre la media delle massime dovrebbe essere di 20,6 gradi. “Le massime non sono mai scese sotto i 20 gradi – aggiunge Gozzini – le minime mai sotto i 10 gradi”. La media delle minime è stata di 14,3 gradi contro una media delle minime che normalmente si attesta sugli 11,1 gradi; la temperatura più bassa in assoluto sabato 15, pari a 11,9 gradi.

E’ stato un ottobre molto secco: solo nel 1965 era piovuto meno con 0,8 millimetri. Nel 2022 sono caduti 1,6 millimetri, concentrati in un unico giorno. La media climatologica del mese di ottobre è di 106,4 millimetri con otto giorni di pioggia. “In pratica un 98% in meno di pioggia – rileva il direttore scientifico del Consorzio Lamma – Significa che abbiamo perso uno dei mesi autunnali più piovosi caratteristici del clima delle zone interne della nostra regione”. “Mentre settembre aveva fatto recuperare a Siena gran parte della siccità arrivando addirittura ad un surplus di + 2% di pioggia – aggiunge Gozzini - con questo ottobre siamo tornati ad un deficit pluviometrico del 15% nel periodo gennaio-ottobre”.

Il mese di settembre era stato infatti contraddistinto dall’elevata piovosità. Sono infatti caduti ben 195,4 millimetri contro una media di 81,1 millimetri: così quello del 2022 era stato il quarto più piovoso dall’inizio delle rilevazioni. Più precipitazioni solo nel 1960 con 253,8 millimetri, nel 2001 con 248,8 e nel 1984 con 199,4. “Il problema – precisa il direttore Lamma - è stato che quasi la metà di questa pioggia, 92,4 millimetri, è caduta in un solo giorno, domenica 25, e che tutte le precipitazioni si sono concentrate in sette”. Dal punto di vista delle temperature è stato invece un settembre normale: valore medio di 20,2 gradi, di poco superiore alla media 1991-2020 che è 19,7; il settembre più caldo è stato il 1987 con una media di 24,06 gradi. “Abbiamo avuto cinque giorni con temperature massime superiori a 30 gradi – conclude Gozzini – con il picco di lunedì 5 pari a 32,2 gradi. L’unica notte tropicale con minima di 20,4 gradi mercoledì 7, mentre domenica 18 si è registrata la minima più bassa 8,8 gradi, tre gradi in meno rispetto alla temperatura più bassa del mese di ottobre”.

