Morte David Rossi, indagati tre pm di Siena per "falsità ideologica e omissioni sul sopralluogo"

11 novembre 2022 a

a

a

Colpo di scena nel caso della morte di David Rossi, il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta dalla finestra. La Procura della Repubblica di Genova ha infatti iscritto sul registro degli indagati i tre ex pubblici ministeri della Procura di Siena che effettuarono il sopralluogo nella stanza del capo della comunicazione di MPS. Si tratta di Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Nastasi: l'accusa degli inquirenti genovesi nei loro confronti è di falsità ideologica.

Caso Rossi, la commissione: "Indagare su questioni aperte"

Negli atti dell'inchiesta si legge che tale accusa è formulata nei confronti degli ex sostituti procuratori per "aver omesso di attestare nel verbale di esecuzione di decreto di perquisizione della stanza già in uso al citato David Rossi, ispezione informatiche e sequestro probatorio formato nell'esercizio delle funzioni" di un primo sopralluogo informale, effettuato prima dell'arrivo della polizia scientifica. Come riferiscono La Verità e Il Messaggero gli atti riferiscono che i tre pm nel verbale del 7 marzo "omettevano di attestare che nelle ore precedenti, e in particolare dalle 21.30 sino a circa mezzanotte del giorno precedente, avevano già fatto ingresso nella predetta stanza, prima che la stessa venisse fotoripresa dal personale della polizia sicentifica".

Il fratello Ranieri: "Punto fermo: è stato picchiato". L'amarezza di Carolina sul video e le minacce a Migliorino

Secondo l'ipotesi dell'accusa in questa circostanza avrebbero "manipolato e spostato oggetti senza redigere alcun verbale delle operazioni compiute e senza dare atto del personale di polizia giudiziaria che insieme a loro avevano proceduto a questo sopralluogo". I tre saranno interrogati a partire dal prossimo mercoledì a Genova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.