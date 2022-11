Siena, caso Rinaldi: prima udienza fiume a Firenze per la vicenda stalking. Ascoltati 11 testi

Claudio Coli 11 novembre 2022 a

Prima udienza fiume al tribunale di Firenze per il processo a carico degli altri tre soggetti rimasti coinvolti nel “caso Rinaldi”, che come noto ha visto protagonisti l'ex comandante della polizia municipale di Siena Cesare Rinaldi e la coniuge Cristina Casini - anche lei ex agente del corpo di municipale - in una vicenda di stalking a danno di una dipendente dell'Università di Siena.

A giudizio ci sono due carabinieri (di cui uno in pensione) e un membro dei servizi segreti (ai quali contesta l'accesso abusivo ai sistemi informatici in concorso, mentre, sempre in concorso, l'agente segreto è accusato anche di stalking) mentre in precedenza i due coniugi avevano patteggiato una pena rispettivamente di due anni e 9 mesi (Rinaldi) e un anno e 10 mesi (Casini). Una scabrosa vicenda che inevitabilmente ha portato l'ex comandante a perdere il proprio incarico. Il processo si celebra in sede fiorentina dal momento che l'accesso abusivo al sistema informativo interforze del dipartimento di pubblica sicurezza è di competenza distrettuale.

Ieri dopo l'ammissione di prove e testi della precedenza udienza si è partiti con l'ascolto dei primi 10-11 testi del pubblico ministero, fra i quali uno dei due carabinieri indagati cui è stato dato l'accesso alla messa alla prova, un tecnico interno all'Arma, un vigile urbano e un altro tecnico che aveva fornito una scheda telefonica. Sono state inoltre sentite anche le parti offese, la stessa donna e alcuni familiari, tra cui il padre e il figlio, tutti vittima di stalking da parte di Rinaldi e della coniuge, tra il 2019 e il 2020. I testi hanno ricostruito i vari episodi contestati, al centro delle accuse ci sono infatti alcuni aiuti per l'accesso ai sistemi informatici e alle utenze telefoniche della vittima dello stalking che rappresentanti di forze dell'ordine e servizi segreti avrebbero fornito, secondo le difese in perfetta buonafede, dietro richieste dalla parvenza istituzionale. Il procedimento proseguirà a inizio marzo 2023 con una seconda udienza dove sarà completato l'ascolto dei testi del pubblico ministero.

