Siena, malata di cancro non ha i soldi per pagare i viaggi per l'ospedale. Sindaco scrive alla Regione: "Stupito e indignato"

]Il sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini, scrive una lettera assai dura all’assessore regionale al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini e gli comunica che sarà la sua Amministrazione - in attesa che la Regione Toscana riveda la norma - a farsi carico delle spese di trasporto dei malati oncologici della propria comunità. Vagaggini, venuto a conoscenza del caso di una cittadina, malata oncologica, la quale non può recarsi all’ospedale di Siena per effettuare le necessarie cure chemioterapiche, non avendo la possibilità economica di sostenere le spese del viaggio - 80 euro circa alla volta - scrive “stupito e indignato” all’assessore regionale competente Simone Bezzini, dopo aver appurato che la signora in questione “non era stata vittima di qualche equivoco o fraintendimento”, bensì delle normative regionali.

E, infatti, Vagaggini osserva che “la Regione Toscana, che fa del servizio sanitario regionale un proprio vanto, non solamente non ha ancora previsto la gratuità del trasporto oncologico per i propri cittadini, ma anzi, come si evince della delibera della giunta regionale toscana numero 1156 del 17 ottobre scorso, di cui l’assessore è proponente, impegna in particolare le aziende sanitarie a porre in essere ogni azione necessaria affinché i professionisti medici siano opportunamente edotti sull’intero percorso riferito ai servizi di trasporto sanitario, allo scopo di assicurare che tale servizio sia prescritto a carico del servizio sanitario regionale esclusivamente per motivi di natura sanitaria”. Rimarca come l’unico parametro ritenuto apprezzabile dall’assessore “nel valutare il diritto al trasposto gratuito per i malati oncologici sia quello strettamente sanitario, non curandosi minimamente di altri aspetti (economici, sociali ecc..)”, tranne che per pazienti barellati, non deambulanti in carrozzina o pazienti che necessitano di assistenza garantita da un soccorritore. Il sindaco evidenzia quindi come i suoi cittadini, che vivono in aree periferiche e lontani dai centri di cura, subiscano una disparità nel diritto alla salute.

E infine, invita Bezzini a venire a Piancastagnaio, come era solito fare durante le campagne elettorali, per spiegare di persona alla donna che non può pagarsi i viaggi a Siena, “come questa situazione sia compatibile con l’interesse e l’attenzione verso le aree interne da lei proclamato” e lo invita a “prendere in considerazione l’ipotesi di predisporre ed approvare, come già fatto da altre regioni italiane, un regolamento per la concessione del trasporto oncologico gratuito”.

