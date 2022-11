Siena, il via libera di Giovanni Donzelli a Luigi De Mossi per la candidatura a sindaco

Aldo Tani 10 novembre 2022 a

a

a

Luigi De Mossi non si sarebbe sbilanciato e avrebbe chiesto altro tempo per pensarci. Sarebbe però ripartito da Roma con un’investitura importante, perché Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia) avrebbe dato il via libera a una sua ricandidatura. Ufficialmente la missione capitolina aveva come obiettivo un’accelerazione sulle infrastrutture viarie, ma considerato il momento, era improbabile non sconfinare in ambito politico. Da settimane il sindaco viene indicato ai margini, se non addirittura fuori, del progetto politico del centrodestra senese. Per le tre forze della coalizione impossibile fare la prima mossa. Uno stallo che continua a protrarsi, ma adesso il sostegno di un rappresentante di peso (nonché leader indiscusso in Toscana) del primo partito italiano, potrebbe contribuire a sbloccare la situazione. Sempre che De Mossi accetti di rimettersi in gioco.

Intanto, nella capitale ha svolto la missione per cui era partito e ha alzato l’accento sulle necessità di Siena. A cominciare dalla Fondazione Biotecnopolo. Nella serie di incontri istituzionali avrebbe chiesto un ruolo di primo piano per la città, soprattutto in materia di governance. L’altro tema caldo è quello delle infrastrutture viarie. Non è la prima volta che De Mossi, ma anche altri politici locali, fanno presente a Roma la grave situazione in cui versa il territorio. Le cose ora potrebbero farsi più semplici, essendoci Matteo Salvini come ministro deputato alla materia. Per il momento il sindaco ha incontrato il suo vice, Edoardo Rixi (cambia il ruolo, ma non il partito). Tra le richieste, l’elettrificazione della linea Siena-Empoli, la possibilità della stazione di Alta velocità Medioetruria e il completamento della Siena-Grosseto. “Non c’è più tempo da perdere per il nostro territorio, e non abbiamo perso tempo – ha evidenziato il primo cittadino. - Non appena completata la composizione del Governo ho chiesto e ottenuto un incontro ai vertici del Ministero delle Infrastrutture, e ringrazio per la disponibilità dimostrata. Tra i punti più delicati, su cui ho sollecitato la massima celerità di approfondimento, c’è il tema dell’Alta velocità e della possibilità della stazione Medioetruria. A partire dal percorso avviato dalle Regioni e anche dalle Camere di commercio, con il nostro pieno supporto, e che deve proseguire a tappe rapide”.

Lo scalo ferroviario, come ribadito lunedì dalla delegazione di sindaci del Senese a Ferrovie, secondo De Mossi “rappresenta una delle più importanti opportunità che il nostro territorio deve cogliere, anche per costruire strumenti strutturali che aiutino a progettare lo sviluppo industriale, turistico, formativo, di ricerca. Soprattutto in un periodo di crisi che impone a ogni territorio una ridefinizione del proprio posizionamento strategico”.

