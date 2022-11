Incidente sul raccordo Siena-Bettolle, grave un minorenne. Ferito un altro uomo

10 novembre 2022 a

a

a

Incidente stradale in provincia di Siena nella serata di mercoledì 9 novembre.

Causa incidente ferendo un motociclista di Siena e scappa: rintracciato e denunciato

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 21.40, per un’auto contro guardrail sul raccordo Siena-Bettolle in direzione Bettolle, all’altezza di Castelnuovo Berardenga. Un 42enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte, un minorenne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte.

Castellina in Chianti, grave una 33enne e un 44 ferito nell'incidente in moto

Sono intervenuti l’automedica di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Siena, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Taverne d’Arbia, i Vigili del fuoco di Siena e i Carabinieri di Castelnuovo Berardenga.

Incidente sulla Cassia, muore a 46 anni nello schianto con l'auto contro un albero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.